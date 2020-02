Τεχνολογία - Επιστήμη

Εντοπίστηκε δυνητικά κατοικήσιμος εξωπλανήτης

Ο πλανήτης με την ονομασία Κ2-18b εκτιμάται ότι είναι πιθανό να διαθέτει υγρό νερό στην επιφάνεια του και συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη ζωής.

Επιστήμονες του βρετανικού Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ ανακοίνωσαν ότι ένας εξωπλανήτης που έχει νέφη με υδρατμούς και υπερδιπλάσιο μέγεθος από τη Γη, είναι δυνητικά φιλόξενος για ζωή.

Ο πιθανώς βροχερός πλανήτης με την ονομασία Κ2-18b απέχει 124 έτη φωτός και είχε αρχικά ανακαλυφθεί το καλοκαίρι του 2019, αλλά τώρα -μετά από περαιτέρω μελέτη- εκτιμάται ότι είναι πιθανό να διαθέτει υγρό νερό στην επιφάνεια του και συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη ζωής.

Ο εξωπλανήτης έχει ακτίνα 2,6 φορές μεγαλύτερη από τη Γη και μάζα 8,6 φορές μεγαλύτερη. Η ατμόσφαιρα του είναι πλούσια σε υδρογόνο και περιέχει πολλούς υδρατμούς, ενώ τα επίπεδα άλλων χημικών ουσιών όπως το μεθάνιο και η αμμωνία είναι χαμηλότερα του αναμενομένου. Κατά πόσο αυτά τα επίπεδα μπορούν να αποδοθούν σε βιολογικές διαδικασίες, αποτελεί ερωτηματικό προς διερεύνηση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Νίκου Μαντουσουντάν του Ινστιτούτου Αστρονομίας του Κέιμπριτζ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστροφυσικής "The Astrophysical Journal Letters", ανέφεραν ότι δεν αποκλείεται να πρόκειται για έναν ωκεάνιο κόσμο, με πολύ υγρό νερό κάτω από την ατμόσφαιρα του, σε πίεση και θερμοκρασία ανάλογη με αυτή στους ωκεανούς της Γης.

Η νέα μελέτη ανοίγει νέες δυνατότητες για την αναζήτηση συνθηκών φιλόξενων για ζωή και αντίστοιχων «βιο-υπογραφών» σε εξωπλανήτες σημαντικά μεγαλύτερους από τη Γη, αλλά μικρότερους από τον Ποσειδώνα. Τα μελλοντικά ισχυρότερα τηλεσκόπια, όπως το αμερικανικό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, ο διάδοχος του Hubble, θα επιτρέψουν την καλύτερη μελέτη των ατμοσφαιρικών συνθηκών εξωπλανητών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως ο Κ2-18b.