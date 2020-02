Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα αποτελέσματα του ΕΟΔΥ για ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα

Πρόκειται για οκτώ περιπτώσεις που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αναφοράς και δείγματά τους εστάλησαν για εξέταση.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε ασθενείς που παρουσίασαν ύποπτα συμπτώματα για κορονοϊό ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αρνητικά είναι τα δείγματα τριών ασθενών του «Σωτηρία», αρνητικά και τα δύο δείγματα σε «Παίδων Αγία Σοφία» και «Μητέρα», ενώ δεν έδειξαν κορονοϊό ούτε τα δύο δείγματα στο Άργος και το ένα στην Πάτρα.

Έτσι, ένα παραμένει το επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας και αφορά σε 38χρονη ασθενή από τη Θεσσαλονίκη, που παραμένει υπό νοσηλεία στο ΑΧΕΠΑ με ήπια συμπτώματα.