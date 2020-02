Κόσμος

Τραγωδία από φωτιά σε πολυώροφο κτίριο

Νεκροί και τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε κλιμακοστάσιο επταώροφου κτιρίου...

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη επτά τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κλιμακοστάσιο επταώροφου κτιρίου στο Στρασβούργο στη βορειοανατολική Γαλλία, ανακοίνωσε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι πυροσβέστες «χρειάστηκε να κάνουν πολλές διασώσεις (…) εξαιτίας του πυκνού καπνού που είχε κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους», διευκρίνισε η υπηρεσία, εξηγώντας ότι οι ένοικοι του κτιρίου μεταφέρθηκαν σε γειτονικό γυμναστήριο.

Οι επτά τραυματίες δεν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία, ενώ προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.