Οικονομία

Επικουρικές: Σε ποιους θα μοιραστούν 350 εκ. ευρώ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις από τον Ιούνιο. Τι ισχύει για όσους έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Ιανουάριο του 2015. Τι ισχύει για όσους έχουν οφειλές από αναγνώριση πλασματικών ετών.

Κανονικά θα πρέπει να πληρώσουν τις εισφορές επικούρησης ή και εφάπαξ όσοι μη μισθωτοί υποχρεούνται σε ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή θα ισχύσουν τελικά από τον Ιούλιο. Άλλωστε, τα ειδοποιητήρια για εισφορές επικούρησης ή/και εφάπαξ Ιανουαρίου έχουν ήδη εκδοθεί από το ΕΤΕΑΕΠ και σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους κι εφόσον έχει ενταχθεί το ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, θα ισχύσει το νέο σύστημα επιλογής εισφορών μεταξύ τριών κατηγοριών.

Παράλληλα, με τις συντάξεις Ιουνίου, θα λάβουν τις αυξήσεις και τα αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούν σε επικουρικές τουλάχιστον 8 μηνών, οι περίπου 251.000 που το καλοκαίρι του 2016 υπέστησαν περικοπές, οι οποίες μεσοσταθμικά κινούνταν στα 99,57 ευρώ.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα κι αμέσως μετά οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες υπολογισμού των ποσών που δικαιούνται οι δικαιούχοι, καθώς τα επιπλέον ποσά προβλέπονται ότι θα δοθούν αναδρομικά, από την 1η Οκτωβρίου 2019.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννης Βρούτση, οι αυξήσεις θα δοθούν εφάπαξ, πιθανότατα με τις συντάξεις Ιουνίου. Μάλιστα, στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου υπάρχει διάταξη και για τους νέους συνταξιούχους, που μπορεί μεν να μην οδηγεί σε αυξήσεις, καθώς ισχύει ο διπλός τρόπος υπολογισμού που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, προβλέπει όμως γρηγορότερη απονομή συντάξεων, ακόμη κι αν υπάρχουν οφειλές ή αναγνωρίσεις πλασματικών ετών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, συνταξιούχοι που είχαν υποβάλει αίτηση για επικουρική ή λάμβαναν ήδη επικουρική σύνταξη στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 και οι οποίοι είχαν περικοπή το καλοκαίρι του 2016, θα λάβουν αυξήσεις από 5 έως 200 ευρώ και κατά μέσο όρο 99,57 ευρώ. Προσοχή: Οι αυξήσεις δεν αφορούν αιτήσεις επικουρικής σύνταξης από 1/1/2015 και εφεξής.

Βάσει του προγραμματισμού, τα νέα ποσά των συντάξεων θα δοθούν χωρίς δόσεις, ενώ τα αναδρομικά 8-9 μηνών θα καταβληθούν εφάπαξ τον ερχόμενο Ιούνιο.

Στην πράξη, οι επικουρικές θα επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν τον Ιούνιο του 2016, όταν και κόπηκαν σε όσους συνταξιούχους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ. Πρόκειται για πρώην μισθωτούς του πρ. ΙΚΑ, δημόσιους υπαλλήλους, εμποροϋπαλλήλους, ναυτιλιακούς και τουριστικούς πράκτορες, εργαζόμενους σε εταιρείες οινοποιίας, δημοτικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ναυτικούς, τραπεζοϋπαλλήλους, μηχανικούς κ.α.

Το συνολικό κόστος, μαζί με τα αναδρομικά, έχει υπολογιστεί σε 350 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος (μαζί με τα αναδρομικά) και αναλυτικά θα μοιραστεί ως εξής:

139.055 μισθωτοί ΙΚΑ που είχαν μέση περικοπή 45%.

1.009 τραπεζοϋπάλληλοι της πρώην Τράπεζας Πίστεως, οι οποίοι είχαν μέση μείωση 48,24%.

8.858 εμποροϋπάλληλοι που είχαν μέση μείωση 41,21% το 2016.

7.341 δικηγόροι που έχασαν το 41,35% της επικουρικής τους.

2.813 πρώην εργαζόμενοι σε Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που έχασαν μεσοσταθμικά το 39,56% της επικουρικής τους το 2016.

538 βενζινοπώλες που απώλεσαν κατά μέσο όρο το 38,37% της επικουρικής τους.

21.618 ναυτικοί που μέτρησαν απώλειες 36,54%.

1.758 εργαζόμενοι σε εταιρείες Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας, που έχασαν το 31,95% της επικουρικής τους.

3.215 πρώην υπάλληλοι Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων, που έχασαν το 31,29% της επικουρικής τους καθώς και

3.887 πρώην υπάλληλοι Εμπορικής Τράπεζας, που μέτρησαν απώλειες 29,49%.

Ευνοϊκή διάταξη που περιλαμβάνεται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δίνει ανάσα και σε όσους συνταξιούχους αναμένουν την έκδοση της επικουρικής τους σύνταξης, λόγω της ύπαρξης κάποιας οφειλής.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι εάν το δικαίωμα σε επικουρική θεμελιώνεται και με εξαγορά πλασματικών, θα δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού ή παρακράτησης από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Διαφορετικά, το μέρος που υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης και το υπόλοιπο συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις.

Πηγή: Euro2ay.gr