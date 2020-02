Οικονομία

Γεννηματά: καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την ένταση και τα επεισόδια στη Λέσβο και τη Χίο...

Aπό το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την ένταση και τα επεισόδια στη Λέσβο και τη Χίο για τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων-μεταναστών. «Μετατρέπετε το ευρωπαϊκό πρόβλημα σε εθνική τραγωδία και τα νησιά μας σε αποθήκες ψυχών. Μνημείο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Γεννηματά και πρόσθεσε ότι η τακτική της κυβέρνησης στη διαχείριση του προσφυγικού από την κυβέρνηση είναι ένα στρογγυλό μηδενικό.

«Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι με τη βία, τον αυταρχισμό, τις επιτάξεις και τα ΜΑΤ δεν λύνετε το πρόβλημα των νησιών. Δημιουργείτε νέα κρίση. Ήδη επί των ημερών σας έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εγκλωβισμένοι», τόνισε η κ. Γεννηματά και προσέθεσε: «Την πολιτική πυγμή να τη δείξετε στην Ευρώπη όπου είστε άφωνοι, πρόθυμοι και δεδομένοι και όχι στους απελπισμένους και αγανακτισμένους νησιώτες».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επισήμανε παράλληλα πως «με την πολιτική και τις δεσμεύσεις Τσίπρα που προσδέθηκε στο άρμα της Μέρκελ και παρέδωσε τα κλειδιά του προσφυγικού- μεταναστευτικού στον Ερντογάν, λύση δεν υπάρχει». Πρότεινε δε τα εξής: «Αφήστε τους εγωισμούς και τον αυταρχισμό. Η Ύβρις φέρνει τη Νέμεση. Τα πρωτοφανή γεγονότα συγκρούσεων και βίας πρέπει επιτέλους να σας συνετίσουν. Αποσυμφορήστε τα νησιά εδώ και τώρα. Αλλάξτε πολιτική».

Στη συνέχεια της ομιλίας της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επικεντρώθηκε στο Ασφαλιστικό δηλώνοντας ότι το ΚΙΝΑΛ, όπως καταψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου, έτσι καταψηφίζει και τώρα το νομοσχέδιο του κ. Βρούτση. «Η κυβερνητική παρέμβαση στο ασφαλιστικό αποπνέει τη βαθιά συντηρητική λογική της ΝΔ» .

Επικαλούμενη περσινή αναφορά πέρσι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο νόμος Κατρούγκαλου «θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ένα νέο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα», η Φώφη Γεννηματά κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι ακολουθεί πιστά και στο ασφαλιστικό, τον δρόμο που έχει χαράξει ο κ. Τσίπρας.

«Δεν καταργείτε τον περιβόητο Νόμο Κατρούγκαλου, απλά του κάνετε μακιγιάζ. Ζει και βασιλεύει. Απλώς αλλάζει όνομα και τώρα ονομάζεται Νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτση», σημείωσε χαρακτηριστικά παραπέμποντας σε σχετική αναφορά στην Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κ. Γεννηματά υποστήριξε ότι με το νόμο της κυβέρνησης μειώνονται οι συντάξεις καθώς διατηρούνται τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης που περιέχει. Πρόσθεσε ότι ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση των κλάδων επικούρησης και εφάπαξ, αφού με την πρόβλεψη για ενσωμάτωση του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ εξασφαλίζεται η προοπτική ανάπτυξης των επαγγελματικών Ταμείων κι ανοίγει ο δρόμος για την καθιέρωση ενός αμιγώς κεφαλοποιητικού συστήματος και την αφαίρεση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Ακόμη η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι γίνονται προσαρμογή στις αποφάσεις του ΣτΕ με τη λογική «παίρνουμε από το ένα χέρι για να μοιράσουμε δήθεν στο άλλο».

Επίσης ανέπτυξε την τροπολογία που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΙΝΑΛ, η οποία προβλέπει:

Την επαναχορήγηση κανονικής 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους

Τη θεσμοθέτηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους συνταξιούχους, καθώς και το νέο ΕΚΑΣ.

Την άρση των αδικιών για τους συνταξιούχους αναπηρίας και χηρείας.

Την κατάργηση της εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις επικουρικές συντάξεις

Την επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο Δημόσιο και ιδιαίτερα στα Νοσοκομεία

Την κατάργηση μείωσης της εθνικής σύνταξης των ομογενών από Αλβανία και τον Πόντο.

Κάλεσε την κυβέρνηση να την κάνει αποδεκτή και τα κόμματα να τη στηρίξουν -«όλοι θα κριθούμε για τη στάση μας από τους πολίτες», τόνισε. Όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ η Φώφη Γεννηματά είπε πως κανονικότητα είναι η αποτελεσματικότητα και όχι λόγια του αέρα.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της η Φώφη Γεννηματά τόνισε ότι είναι όσο ποτέ απαραίτητος ο εθνικός διάλογος για να επιτευχθεί ο διπλός στόχος: Δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για τους συνταξιούχους και η διασφάλιση του μέλλοντος της νέας γενιάς.

Ως προϋπόθεση η κ. Γεννηματά έθεσε 3 μεγάλες παραδοχές: Ότι στη χώρα θα προκληθεί αναπτυξιακή έκρηξη, με νέες επενδύσεις, καινοτομίες και νέες θέσεις εργασίας. Ότι θα αντιμετωπιστεί δραστικά η δημογραφική κρίση, που απειλεί το μέλλον μας ως κοινωνία, αλλά και το μέλλον του ασφαλιστικού. Ότι θα έρθουν νέοι πόροι στο Σύστημα.

«Ένα δεν διαπραγματευόμαστε: Την ευθύνη του κράτους να διασφαλίζει ένα δημόσιο, κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, που εγγυάται την αξιοπρέπεια για όλους του πολίτες. Θα αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας για να γίνει πράξη», κατέληξε.