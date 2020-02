Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα: συστάσεις ΚΕΠΚΑ για το σαρακοστιανό τραπέζι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εφιστά την προσοχή στους πολίτες προκειμένου να μην πέσουν θύματα αισχροκέρδειας...

Πληροφορίες και συστάσεις για το τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας, αλλά και τα τρόφιμα που καταναλώνονται στη διάρκεια της Σαρακοστής, δίνει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), με σημερινή ανακοίνωσή του, εφιστώντας την προσοχή στους πολίτες προκειμένου να μην πέσουν θύματα αισχροκέρδειας.

«Γενικά, όλα τα τρόφιμα που στολίζουν το τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας είναι αρκετά ακριβά, με τις τιμές να διαμορφώνονται ελεύθερα», επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το ΚΕΠΚΑ και στο πλαίσιο αυτό σημειώνει ότι «η παραδοσιακή λαγάνα π.χ. δεν διαφέρει σε τίποτα από το ψωμί που προμηθευόμαστε καθημερινά. Παρασκευάζεται από το ίδιο αλεύρι, με το κοινό ψωμί και, όμως, η τιμή της είναι μεγαλύτερη από αυτή του κοινού ψωμιού. Αν συνυπολογίσουμε και το μικρότερο βάρος της, τότε η τιμή της είναι δυσανάλογα υψηλή».

Για την ταραμοσαλάτα, το ΚΕΠΚΑ τονίζει ότι «είτε αγοράζεται έτοιμη, είτε παρασκευάζεται στο σπίτι, καλό είναι να έχει λευκό έως καστανό ανοιχτό χρώμα, γιατί έτσι αποφεύγονται οι χρωστικές ουσίες» και προσθέτει ότι θα πρέπει να έχει «χρώμα ομοιόμορφο, σε όλη την ποσότητα της, με την οσμή και γεύση της να είναι ευχάριστη».

Σε ό,τι αφορά άλλα είδη που «στολίζουν» το σαρακοστιανό τραπέζι, όπως βραστές πατάτες, φασόλια πιάζ, κρεμμυδάκια, σκορδάκια, τουρσιά, ελιές, χαλβάς και τα νηστίσιμα θαλασσινά, το ΚΕΠΚΑ σημειώνει πως «όσοι καταναλωτές αγοράσουν θαλασσινά πρέπει να γνωρίζουν ότι είτε πωλούνται χύμα, είτε συσκευασμένα, πρέπει να τους δίνονται υποχρεωτικές πληροφορίες, μέσω της επισήμανσης (ετικέτας) τους».

Σε αυτά που πουλιούνται χύμα, η πινακίδα τους πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εμπορική ονομασία πώλησης, την προέλευσή του, τη μέθοδο παραγωγής και την τιμή πώλησης ανά κιλό βάρους.

Εφόσον είναι συσκευασμένα, η επισήμανση (ετικέτα) πρέπει να περιλαμβάνει: την εμπορική ονομασία πώλησης, το καθαρό βάρος, τη χρονολογία ανάλωσης, τυχόν άλλα συστατικά που περιέχει και αν είναι αλλεργιογόνα, τις ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης, το όνομα, την εμπορική επωνυμία, τη διεύθυνση του εργαστηρίου επεξεργασίας, με υγειονομικό σήμα, τη με?θοδο παραγωγη?ς, την περιοχη? αλίευσης και τη χώρα προέλευσης, την κατηγορία αλιευτικού? εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε, σε περίπτωση προϊόντος αλίευσης, την τιμή πώλησης ανά κιλό βάρους κ.ά.

Πάντως, ειδικά για τα θαλασσινά, το ΚΕΠΚΑ τονίζει ότι πριν από κάθε προμήθειά τους οι καταναλωτές πρέπει να επιστρατεύουν όλη την προσοχή τους. «Τα θαλασσινά, γενικά, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Η οσμή και η εξωτερική όψη τους είναι τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά, για να κρίνουμε την καταλληλότητά τους. Πρέπει να ελέγχουμε, πάντα, το βάρος των προϊόντων, όταν τα αγοράζουμε (να τα ζυγίζουμε και αλλού)», τονίζει το ΚΕΠΚΑ.