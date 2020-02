Πολιτική

Μητσοτάκης για κορονοϊό: μεγάλος αντίπαλος ο πανικός

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε τη σημασία της προσωπικής ευθύνης όλων μας και σε επίπεδο προσωπικής υγιεινής όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς...

Στο ζήτημα του κορονοϊού και στα τρία, πλέον, επιβεβαιωμένα κρούσματα της χώρας μας, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο.

«Σε ό,τι αφορά την προστασία της Δημόσιας Υγείας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο έχουμε εγκρίνει. Εκδηλώθηκαν, όπως ξέρετε, ήδη δύο κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία αντιμετωπίζονται, και ένα τρίτο κρούσμα το οποίο μόλις ανακοινώθηκε στην Αθήνα. Συνεχίζουν να εξετάζονται και άλλες ύποπτες περιπτώσεις, οι πιο πολλές μέχρι τώρα καταλήγουν σε αρνητικά αποτελέσματα» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητά μας όλοι να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών (των γιατρών) και θα συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης της κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά. Θέλω να επισημάνω τη σημασία της προσωπικής ευθύνης όλων μας και στο επίπεδο της προσωπικής υγιεινής και στο επίπεδο της συμπεριφοράς στην περίπτωση που κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα. Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι εντολές που έχουν δώσει το Υπουργείο και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι ο πιο μεγάλος αντίπαλος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα ο πανικός.

«Ταυτόχρονα όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, την περαιτέρω διάδοση του ιού. Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Υγείας έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για αναστολή όλων των εκδηλώσεων του καρναβαλιού στη χώρα και θα προχωρήσουμε άμεσα στην υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης» τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Ως κυβέρνηση, βέβαια, αναπτύσσουμε και δράσεις για τις παράπλευρες συνέπειες ενός διεθνούς φαινομένου. Λαμβάνονται, ήδη, μέτρα από το Υπουργείο Τουρισμού. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών μία πρώτη αξιολόγηση για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στην περίπτωση που το πρόβλημα κλιμακωθεί στην Ευρώπη. Όσο για την αγορά, θέλω να τονίσω ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα τροφοδοσίας σε κανένα αγαθό. Ας μην δημιουργείται, λοιπόν, αγωνία και τεχνητή ζήτηση από τους καταναλωτές. Περιπτώσεις αισχροκέρδειας θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».