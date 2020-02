Life

Δήμος Αθηναίων: Ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, λόγω κορονοϊού

Σε ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες του Δήμου για τυχόν έκτακτων αναγκών, λόγω κορονοϊού.

«Μετά από τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ο Δήμος Αθηναίων ακυρώνει για προληπτικούς λόγους όλες τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Καρναβάλι για το διάστημα ως και την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου», αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Όπως σημειώνεται, «Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έχουν προετοιμαστεί πλήρως το προηγούμενο διάστημα για να αντιμετωπίσουν με οργανωμένο σχέδιο κάθε ανάγκη που ενδεχομένως θα προκύψει σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού».

«Οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση ώστε να ανταποκριθούν άμεσα, εφόσον χρειαστεί, στις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.