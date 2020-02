Life

Περιφέρεια Αττικής: οι Δήμοι πρέπει να ακυρώσουν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Τι ζητά από τους ΟΤΑ στην Επικράτεια της, ως προληπτικό μέτρο για τον κορονοϊό. Δεν θα γίνουν και οι κεντρικές εκδηλώσεις. Εκτακτη σύσκεψη υπό τον Γ. Πατούλη.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί όλους τους δήμους ευθύνης της μετά από τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση του κοροναϊού, να προβούν για προληπτικούς λόγους σε ακύρωση όλων των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Καρναβάλι για το διάστημα ως και την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Στο πλαίσιο αυτό ακυρώνονται και οι σχετικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί από την Περιφέρεια Αττικής και τους δήμους Αγίων Αναργύρων - Καματερού και Ιλίου στο Πάρκο Τρίτση για την Καθαρά Δευτέρα.

Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια



Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής Λ. Συγγρού 15-17, έκτακτη σύσκεψη με κεντρικό θέμα την εποχική γρίπη και τον κοροναϊό.

Στη σύσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη θα συμμετέχουν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, εκπρόσωποι από τους Ιατρικούς Συλλόγους Αττικής και Πειραιά, εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, της ΕΙΝΑΠ, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, του ΣΦΕ , του ΠΕΦ, κ.α..