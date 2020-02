Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη: 17 νεκροί μέσα σε μία εβδομάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διπλάσιοι οι νεκροί, αναλογικά με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στους 77 ανέρχονται οι νεκροί από την επιδημ'ία γρίπης στην Ελλάδα, απο τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου.

Μέσα σε μία εβδομάδα, έχασαν την ζωή τους 15 άνθρωποι, ενώ 7 περιστατικά κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Περισσότερα σε λίγο...