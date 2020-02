Πολιτική

Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα στα σύνορα ανακοίνωσε η Κυβέρνηση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις στο Υπ. Συμβούλιο για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της επιδημίας. Ενήμερη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ελλάδα ενισχύει στο έπακρο τη φύλαξη των συνόρων της» είπε, κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα νησιά του Ανατολικού Αιγίου σε σχέση με το προσφυγικό-μεταναστευτικό και τον κοροναϊό.

«Για την απόφαση αυτή έχω ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που οφείλει να την αντιμετωπίσει ως ένα μέτρο προστασίας της Υγείας ολόκληρης της Ευρώπης. Το ίδιο θα γίνει και προς την Τουρκία. Ενώ ξεκινά και μια διεθνής καμπάνια, στις γλώσσες των εθνικών ομάδων που κατευθύνονται προς Ελλάδα, με την προειδοποίηση ότι η χώρα δεν μπορεί, πλέον, να δέχεται άλλες παράνομες εισόδους. Οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν στο διαδίκτυο και στις χώρες αφετηρίας των ροών», είπε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας για την κατάσταση στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι: ««Καταλαβαίνω απόλυτα τι συμβαίνει στα νησιά. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε πάνω απ’ όλα τις δυσκολίες των νησιωτών» συμπληρώνοντας ωστόσο, πως οι νησιώτες «Καλούνται όμως κι αυτοί να περιφρουρήσουν οι ίδιοι την ειρήνη στον τόπο τους. Να απομονώσουν όλα τα ακραία στοιχεία, ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, ύποπτες Μ.Κ.Ο., τοπικούς συμφεροντολόγους».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, όπως είπε, «κατά προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη στα δύο ζητήματα της επικαιρότητας, τον κοροναϊό και το προσφυγικό/μεταναστευτικό στα νησιά.

«Σε ό,τι αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το σχέδιο του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο έχουμε εγκρίνει» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Εκδηλώθηκαν, όπως ξέρετε, ήδη δύο κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία αντιμετωπίζονται, και ένα τρίτο κρούσμα, το οποίο μόλις ανακοινώθηκε, στην Αθήνα. Συνεχίζουν να εξετάζονται και άλλες ύποπτες περιπτώσεις, οι πιο πολλές μέχρι τώρα καταλήγουν σε αρνητικά αποτελέσματα.

Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητά μας όλοι να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών -των γιατρών- και θα συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης της κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά.

Θέλω να επισημάνω τη σημασία της προσωπικής ευθύνης όλων μας και στο επίπεδο της προσωπικής υγιεινής και στο επίπεδο της συμπεριφοράς στην περίπτωση που κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα. Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι εντολές που έχουν δώσει το υπουργείο και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο πιο μεγάλος αντίπαλος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα ο πανικός.

Ταυτόχρονα όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, την περαιτέρω διάδοση του ιού. Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο υπουργός Υγείας έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για αναστολή όλων των εκδηλώσεων του καρναβαλιού στη χώρα και θα προχωρήσουμε άμεσα στην υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ως κυβέρνηση, βέβαια, αναπτύσσουμε και δράσεις για τις παράπλευρες συνέπειες ενός διεθνούς φαινομένου. Λαμβάνονται, ήδη, μέτρα από το υπουργείο Τουρισμού. Έχω ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών μία πρώτη αξιολόγηση για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στην περίπτωση που το πρόβλημα κλιμακωθεί στην Ευρώπη.

Όσο για την αγορά, θέλω να τονίσω ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα τροφοδοσίας σε κανένα αγαθό. Ας μην δημιουργείται, λοιπόν, αγωνία και τεχνητή ζήτηση από τους καταναλωτές. Περιπτώσεις αισχροκέρδειας θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

Το σχέδιο της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό ισχύει απολύτως

Αναφορικά με το δεύτερο μεγάλο θέμα, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, το σχέδιο της κυβέρνησης -που εδράζεται στο τρίπτυχο "προστασία συνόρων, γρήγορες διαδικασίες είτε για άσυλο είτε για επιστροφές και ελεγχόμενες δομές"- ισχύει απολύτως. Είναι το μόνο σχέδιο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί.

Στα νησιά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των αρχικών χωματουργικών εργασιών.

Ειδικά για τα επεισόδια, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για τις εικόνες που είδαμε όλοι. Οι αστυνομικοί είναι κρατικοί λειτουργοί που φορούν το εθνόσημο και είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Και είναι άνανδρο να τους χτυπούν -και μάλιστα ενώ κοιμούνται. Και άνανδρο να τραυματίζονται από κάποιους που εκμεταλλεύονται τις εντολές για αυτοσυγκράτηση. Όσοι μετείχαν σε αυτά τα επεισόδια και στους προπηλακισμούς θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν. Ταυτόχρονα, όμως, θα ερευνηθούν και περιστατικά για χρήση υπερβολικής βίας από την Αστυνομία. Έχουν γίνει σοβαρές καταγγελίες, οφείλουμε να τις διερευνήσουμε.

Καταλαβαίνω απόλυτα τι συμβαίνει στα νησιά. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε πάνω απ' όλα τις δυσκολίες των νησιωτών. Καλούνται όμως κι αυτοί να περιφρουρήσουν οι ίδιοι την ειρήνη στον τόπο τους. Να απομονώσουν όλα τα ακραία στοιχεία, ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, ύποπτες ΜΚΟ, τοπικούς συμφεροντολόγους.

Όλοι αυτοί κερδοσκοπούν πάνω σε ένα εθνικό πρόβλημα. Και με τυφλά και βίαια συνθήματα θέλουν να επαναλανσάρουν αδιέξοδες συμπεριφορές -τις έχουμε ξαναδεί- συμπεριφορές "πλατείας", συμπεριφορές "αγανακτισμένων". Πρέπει, λοιπόν, οι ίδιοι οι κάτοικοι να δείξουν ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Προσοχή, όμως. Το μεταναστευτικό τώρα αποκτά μία νέα διάσταση, καθώς στις ροές προς την Ελλάδα περιλαμβάνονται άνθρωποι από το Ιράν -όπου είχαμε πολλά κρούσματα κοροναϊού- και πολλοί διερχόμενοι από το Αφγανιστάν. Τα νησιά μας, συνεπώς, τα οποία είναι, ήδη, επιβαρυμένα σε θέματα δημόσιας υγείας πρέπει να προστατευτούν διπλά. Να τα διασφαλίσουμε. Να το πω απλά, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποφύγουμε την εμφάνιση του ιού -ειδικά εκεί.

Από σήμερα, λοιπόν, η χώρα μας επικαλείται τον Κανονισμό 2016/399 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά την παράγραφο 6, περί ελέγχου για την πρόληψη απειλής κατά της δημόσιας υγείας.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη: Ότι αναβαθμίζουμε στον ανώτερο βαθμό τον έλεγχο των συνόρων μας για τη μεγαλύτερη δυνατή ανάσχεση. Για το σκοπό αυτό έχω ήδη δώσει εντολές στον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και στον αρχηγό του Λιμενικού να αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των σκαφών και τον αριθμό των περιπολιών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Και, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου πάντα, θα αυξήσουμε τους ελέγχους και στη θάλασσα και στην ξηρά.

Για την απόφαση αυτή έχω ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που οφείλει να την αντιμετωπίσει ως ένα μέτρο προστασίας της Υγείας ολόκληρης της Ευρώπης. Το ίδιο θα γίνει και προς την Τουρκία. Ενώ ξεκινά και μια διεθνής καμπάνια, στις γλώσσες των εθνικών ομάδων που κατευθύνονται προς Ελλάδα, με την προειδοποίηση ότι η χώρα δεν μπορεί, πλέον, να δέχεται άλλες παράνομες εισόδους. Οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν στο διαδίκτυο και στις χώρες αφετηρίας των ροών.

Τέλος, όπως ξέρετε, το απόγευμα θα συναντηθώ με στελέχη της Αυτοδιοίκησης από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για μία ακόμη φορά, θα εξηγήσω τις θέσεις της κυβέρνησης. Είμαι έτοιμος να ακούσω -όπως πάντα ήμασταν έτοιμοι να ακούσουμε- κάθε δημιουργική πρόταση.

Αισιοδοξώ ότι θα καταλήξουμε σε γόνιμα συμπεράσματα. Να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν πρωτοβουλίες που θα κάνουν την παρόξυνση ενός προβλήματος, ευκαιρία για καλύτερη αντιμετώπισή του».