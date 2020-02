Οικονομία

H Energean πήρε το μερίδιο της Total στο “Οικόπεδο 2”

Τι ανακοινώθηκε από την εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς και άλλης εταιρείας, που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων στην περιοχή.

Την εξαγορά του μεριδίου ύψους 50% που κατείχε η γαλλική Total στη θαλάσσια περιοχή 2 στο Ιόνιο πέλαγος ανακοίνωσε σήμερα η Energean, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Πρίνο, το Ισραήλ, τη Δυτική Ελλάδα κ.α.

Δεδομένου ότι η Energean είναι σε διαδικασία εξαγοράς και της εταιρείας Edison E & P, που κατέχει το 25% των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της περιοχής 2, με την ολοκλήρωση και αυτής της εξαγοράς θα κατέχει το 75% της περιοχής ενώ το υπόλοιπο 25% ελέγχεται από τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Η Energean επισημαίνει ότι από τις έως τώρα έρευνες στην εν λόγω περιοχή προκύπτει ότι το «μπλοκ 2» περιλαμβάνει τμήμα ενός ευρύτερου πιθανού στόχου που εκτείνεται κατά ποσοστό 60% στην ελληνική επικράτεια και 40% στην Ιταλία, σε θαλάσσια περιοχή όπου δραστηριοποιείται η Edison. Συνεπώς και αυτό το μερίδιο της Edison θα περάσει υπό τον έλεγχο της Energean.

H συμφωνία υπογράφηκε από τον Managing Director της Total E&P Greece κ. Denis Lemarchal και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Energean κ. Μαθιό Ρήγα.