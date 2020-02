Κόσμος

Βατικανό: “Ελαφρά ασθενής” ο Πάπας Φραγκίσκος

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Ποντίφηκα, ο οποίος έχει τροποποιήσει το πρόγραμμα του.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ελαφρά ασθενής και ακύρωσε μια εκδήλωση στον καθεδρικό ναό της Ρώμης, αλλά θα εκτελέσει το υπόλοιπο της προγράμματός του στην κατοικία του, δήλωσε σήμερα το Βατικανό.

«Λόγω ελαφριάς αδιαθεσίας, προτίμησε να μείνει στη Σάντα Μάρτα», ανέφερε το Βατικανό, αναφερόμενο στον ξενώνα του Βατικανού όπου ζει ο 83χρονος ποντίφηκας.

«Όλες οι άλλες υποχρεώσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ματέο Μπρούνι.

Το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα μια εικόνα του Πάπα και του Φιλιππινέζου καρδινάλιου Αντόνιο Τάγκλε, που συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με μέλη του Παγκόσμιου Καθολικού Κινήματος για το Κλίμα, μιας διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα κτίριο που βρίσκεται σε απόσταση μερικών βημάτων από τον ξενώνα.

Ο Πάπας φαίνεται πως έχει κρυολογήσει και ακούστηκε με μια ελαφρά βραχνιασμένη φωνή ενώπιον των πιστών χθες, Τετάρτη, ενώ έβηχε στη διάρκεια απογευματινής λειτουργίας για την πρώτη Τετάρτη της Σαρακοστής (Ash Wednesday) σε εκκλησία της Ρώμης.

Ο Φραγκίσκος έχει χάσει ένα μέρος του πνεύμονά του. Του τον αφαίρεσαν λίγο μετά την ηλικία των 20 ετών στη γενέτειρά του, το Μπουένος Άιρες, επειδή υπέφερε από φυματίωση, σύμφωνα με τον βιογράφο του Όστεν Ιβέρει.

Υποφέρει επίσης από πόνους στο πόδι λόγω ισχυαλγίας, για την οποία κάνει φυσικοθεραπεία και είναι ο λόγος για τον οποίο δυσκολεύεται μερικές φορές όταν ανεβαίνει σκαλιά.

Αλλά γενικά η υγεία του είναι καλή και ήταν σε θέση να κάνει τέσσερα κουραστικά διεθνή ταξίδια τον χρόνο αφότου εξελέγη το 2013. Ο Πάπας επρόκειτο να μεταβεί στη βασιλική του Αγίου Ιωάννη Λατερανού σήμερα το πρωί για μια λειτουργία με ιερείς της Ρώμης. Ορισμένες λειτουργίες της Ash Wednesday ακυρώθηκαν σε περιοχές της βόρειας Ιταλίας που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του κοροναϊού.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό και 14 έχουν πεθάνει στην Ιταλία, η οποία είναι μέχρι τώρα η πιο πληγείσα περιοχή της Ευρώπης. Ορισμένοι στο εκκλησίασμα φορούσαν μάσκες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου χθες αλλά μόνο ένας θεάθηκε με μάσκα στη διάρκεια της λειτουργίας του Πάπα για την Ash Wednesday.