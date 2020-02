Κοινωνία

Νέα Αντιπρόεδρος του ΣτΕ η Μαρίνα - Ελένη Κωνσταντινίδου

Επελέγη από το Υπ. Συμβούλιο, μετά την ανάρρηση του προκατόχου της στην θέση του Προέδρου, ως διαδόχου της Αικ Σακελλαροπούλου.

Το υπουργικό συμβούλιο μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα αποφάσισε σήμερα το μεσημέρι ομόφωνα την προαγωγή της συμβούλου Επικρατείας Μαρίνας-Ελένης Κωνσταντινίδου στο βαθμό του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η κ. Κωνσταντινίδου, γεννήθηκε το 1957, εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Μάρτιο του 1983 και προήχθη στον βαθμό της συμβούλου Επικρατείας τον Αύγουστο του 2003.