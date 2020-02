Πολιτική

Τσίπρας: η κυβέρνηση έφερε τη χώρα στα πρόθυρα του χάους

«Παράγετε περισσότερη ανασφάλεια και φόβο απ’ όση μπορεί ο μέσος Έλληνας πολίτης να καταναλώσει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ευθύνες για εικόνες «χάους», «γενικευμένη ανασφάλεια» και «ανευθυνότητα» καταλόγισε στην κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή, με αφορμή τη συζήτηση για το ασφαλιστικό. «Σήμερα μιλάμε για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ωστόσο με όσα συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες μέρες η έννοια της ασφάλειας, στην ευρεία της διάσταση, καθίσταται κρίσιμη και ουσιαστική και το μεγάλο ζητούμενο για τον κάθε πολίτη», είπε ξεκινώντας την ομιλία του και εγκάλεσε την κυβέρνηση για τις προεκλογικές υποσχέσεις της περί επαναφοράς της "τάξης" και της "ασφάλειας", ενώ τελικά η χώρα βρίσκεται στα «πρόθυρα του χάους».

«Με τις ιδεοληπτικές εμμονές σας. Με τον αυταρχισμό και την αλαζονεία σας. Και με την πρωτοφανή διαχειριστική σας ανικανότητα. Παράγετε περισσότερη ανασφάλεια και φόβο απ' όση μπορεί ο μέσος Έλληνας πολίτης να καταναλώσει», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει «θυσιάσει τα πάντα στο βωμό της επικοινωνίας». «Είχατε κάνει προεκλογικά και μετεκλογικά κεντρικό σας θέμα αυτό της ασφάλειας. Και εν τέλει επτά μήνες μετά, αποδεικνύεστε η πιο ανίκανη κυβέρνηση να προασπίσει την ασφάλεια των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα» και ότι η κυβέρνηση έχει «μετατρέψει τη χώρα σε φαρ ουέστ». «Πώς δίνεις όπλο σε ανεκπαίδευτους ανθρώπους και βγαίνουν στο δρόμο; Ποιος έδωσε εντολή στα ΜΑΤ να σπάνε τα αυτοκίνητα των πολιτών που διαμαρτύρονται; Ποιος έδωσε εντολή να τους φωνάζουν Τουρκόσπορους;» είπε ζητώντας να αναληφθούν ευθύνες από τη φυσική ή την πολιτική ηγεσία και εγκαλώντας την κυβέρνηση ότι "κρύβει" τους αρμόδιους υπουργούς. «Πού είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης να μας μιλήσει για τη τάξη και την ασφάλεια; Πού είναι να απολογηθεί για αυτή την άθλια εικόνα ξυλοδαρμού αστυνομικών από πολίτες; Θα έχει κανείς την ευθιξία να υποβάλει παραίτηση;», είπε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τελικά «τα βάζει» με τον «δικό της» περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη.

«Αλλά την ευθύνη για το μπάχαλο την έχει ένας και μόνον ένας. Ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Με την αλαζονεία και την ανικανότητά του σε μια κρίση που ήξερε ότι υπάρχει, την προσφυγική κρίση έχει διχάσει τον ελληνικό λαό», υπογράμμισε, συνδέοντας το προσφυγικό και με τα εθνικά θέματα. «Την ώρα που έπρεπε να πρυτανεύει εθνική ομοψυχία απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, εσείς μετατρέπετε τα ακριτικά νησιά μας σε πεδία εμφύλιας σύρραξης» είπε, κάνοντας λόγο για ρεκόρ παραβιάσεων και υπερπτήσεων στο Αιγαίο. «Αυτό δεν είναι απλά ανικανότητα. Δεν είναι απλά ανοησία. Είναι ανευθυνότητα. Εθνική ανευθυνότητα», προσέθεσε.

Επιπρόσθετα, επανέλαβε την έκκληση προς την κυβέρνηση να αλλάξει "στρατηγική" στο προσφυγικό και να εγκαταλείψει τον «αυταρχισμό» προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα διαλόγου για την κοινή κατάρτιση «ενός αναγκαίου εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση του προσφυγικής κρίσης».

Στρατηγικός σχεδιασμός, η απαξίωση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Περνώντας στο θέμα της συζήτησης, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, άσκησε σκληρή κριτική στον αρμόδιο υπουργό κατηγορώντας τον ότι "παραπλάνησε" τούς συνταξιούχους, υποσχόμενος αυξήσεις, ενώ τελικά εφαρμόζει «μνημονιακές πολιτικές μετά το τέλος των μνημονίων» χωρίς καμία έξωθεν πίεση, αυτήν τη φορά. «Η πολιτική σας είναι ο σκληρός πυρήνας του νεοφιλελευθερισμού», είπε και αναφέρθηκε σε επιμέρους στοιχεία του νομοσχεδίου που θα επιφέρουν μειώσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους, συμπεριλαμβανομένης της «κατάργησης της 13ης σύνταξης» και αυξήσεις «μονάχα στους λίγους που βγαίνουν στη σύνταξη με μέσο μισθό 3.500 ευρώ».

«Για πρώτη φορά στην νεότερη ελληνική ιστορία, υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς τη πίεση καμίας τρόικα, χωρίς κανένα δημοσιονομικό κίνδυνο εκτροχιασμού, κόβετε συντάξεις. Όλες τις προηγούμενες είχατε δικαιολογία, σήμερα αποτελεί επιλογή», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κόβει συντάξεις χωρίς μνημόνια, αλλά από ιδεολογία».

Αναφερόμενος στις ασφαλιστικές εισφορές, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα κοινωνικά "άδικο" σύστημα καθώς «αυτός που λόγω εισοδήματος πλήρωνε τις χαμηλότερες εισφορές θα πληρώσει παραπάνω και θα βρεθεί να πληρώνει τα ίδια με αυτόν που έχει πολλαπλάσια εισοδήματα». «Διαγράφετε κάθε έννοια δικαιοσύνης και αναδιανεμητικότητας και την έκπτωση στους λίγους και πλουσιότερους την πληρώνουν οι πολλοί φτωχότεροι» υπογράμμισε, κάνοντας λόγο και για «διεύρυνση ανισοτήτων».

«Σε αυτό το νομοσχέδιο ευνοούνται τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα. Οι άλλοι, με τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, εξαπατημένοι και παραπλανημένοι, χάνουν», είπε συνοψίζοντας, ενώ υποστήριξε ότι «η απαξίωση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι στρατηγικός σχεδιασμός» που «ωφελεί τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες».

Εξάλλου, ο τέως πρωθυπουργός σημείωσε ότι πέρυσι τέτοιο καιρό η ΝΔ μιλούσε «για 4ο μνημόνιο, τη στιγμή που η Βουλή ψήφιζε για πρώτη φορά μέτρα επεκτατικά και αποκατάστασης των αδικιών», και επισήμανε ότι ακόμα και να υπήρχε αυτή η πρόθεση σε κάποια "διεστραμμένα μυαλά" των δανειστών, το σίγουρο είναι ότι θα εμπεριείχε «αυτήν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση».

Κλείνοντας, ο Αλ. Τσίπρας είπε πως παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που κυβερνά η ΝΔ, αποδεικνύεται «λίγη για τη χώρα και για τους πολίτες της», «για τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μετά την έξοδο από τη 10ετή κρίση».

Ως εκ τούτου, τόνισε, ότι «απέναντι σε όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, όχι για να κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά για να δώσει λύσεις και διέξοδο στα μεγάλα αδιέξοδα στα οποία οδηγείτε τη χώρα». «Διέξοδο προοδευτικό και δημοκρατικό για τον τόπο και το λαό», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.