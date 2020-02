Παράξενα

Καταγγελίες, έρευνα και κόντρα για τα επεισόδια σε Λέσβο και Χίο (εικόνες)

Αντιπαράθεση Μητσοτάκη– Τσίπρα. Μηνυτήρια αναφορά απο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την συμπεριφορά ανδρών των ΜΑΤ και κόντρα μεταξύ αστυνομικών και λιμενικών.

Σε εξέλιξη ειναι έρευνα απο το Αρχηγεο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με συμπεριφορές ανδρών των ΜΑΤ σε Λέσβο και Χίο, από όπου οι αστυνομικοί έφυγαν σήμερα σπάζοντας αυτοκινήτα πολιτών

Εν τω μεταξύ, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης σχετικά με την απρόκλητη, όπως καταγγέλλει, επίθεση που δέχθηκε από άνδρες των ΜΑΤ. Όπως υποστηρίζει ο βουλευτής, την Τρίτη το πρωί στην περιοχή Άγιος Μακάριος Βροντάδου, όπου πολίτες είχα στήσει μπλόκο για να μην περάσουν μηχανήματα και ΜΑΤ, προπηλακίστηκε από άνδρες των ΜΑΤ επειδή ζήτησε εξηγήσεις για τον άδικο ξυλοδαρμό πολίτη -όπως ανέφερε- ο οποίος είχε συλληφθεί και αιμορραγούσε.

Ο βουλευτής ενημέρωσε τη Εισαγγελία Πρωτοδικών για το συμβάν και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά.

Μητσοτάκης: άνανδρη η επίθεση στα ΜΑΤ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου και αναφερόμενος στο Μεταναστευτικό, υποστήριξε μεταξύ άλλων:

Ειδικά για τα επεισόδια, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για τις εικόνες που είδαμε όλοι. Οι αστυνομικοί είναι κρατικοί λειτουργοί που φορούν το εθνόσημο και είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Και είναι άνανδρο να τους χτυπούν -και μάλιστα ενώ κοιμούνται. Και άνανδρο να τραυματίζονται από κάποιους που εκμεταλλεύονται τις εντολές για αυτοσυγκράτηση. Όσοι μετείχαν σε αυτά τα επεισόδια και στους προπηλακισμούς θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν. Ταυτόχρονα, όμως, θα ερευνηθούν και περιστατικά για χρήση υπερβολικής βίας από την Αστυνομία. Έχουν γίνει σοβαρές καταγγελίες, οφείλουμε να τις διερευνήσουμε.

Καταλαβαίνω απόλυτα τι συμβαίνει στα νησιά. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε πάνω απ’ όλα τις δυσκολίες των νησιωτών. Καλούνται όμως κι αυτοί να περιφρουρήσουν οι ίδιοι την ειρήνη στον τόπο τους. Να απομονώσουν όλα τα ακραία στοιχεία, ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, ύποπτες Μ.Κ.Ο., τοπικούς συμφεροντολόγους.

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Μετατρέψατε τη χώρα σε Φαρ Ουέστ

Ευθύνες για εικόνες «χάους», «γενικευμένη ανασφάλεια» και «ανευθυνότητα» καταλόγισε στην κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή, με αφορμή τη συζήτηση για το ασφαλιστικό.

«Με τις ιδεοληπτικές εμμονές σας. Με τον αυταρχισμό και την αλαζονεία σας. Και με την πρωτοφανή διαχειριστική σας ανικανότητα. Παράγετε περισσότερη ανασφάλεια και φόβο απ' όση μπορεί ο μέσος Έλληνας πολίτης να καταναλώσει», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει «θυσιάσει τα πάντα στο βωμό της επικοινωνίας».

«Είχατε κάνει προεκλογικά και μετεκλογικά κεντρικό σας θέμα αυτό της ασφάλειας. Και εν τέλει επτά μήνες μετά, αποδεικνύεστε η πιο ανίκανη κυβέρνηση να προασπίσει την ασφάλεια των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα» και ότι η κυβέρνηση έχει «μετατρέψει τη χώρα σε φαρ ουέστ». «Πώς δίνεις όπλο σε ανεκπαίδευτους ανθρώπους και βγαίνουν στο δρόμο; Ποιος έδωσε εντολή στα ΜΑΤ να σπάνε τα αυτοκίνητα των πολιτών που διαμαρτύρονται; Ποιος έδωσε εντολή να τους φωνάζουν Τουρκόσπορους;» είπε ζητώντας να αναληφθούν ευθύνες από τη φυσική ή την πολιτική ηγεσία και εγκαλώντας την κυβέρνηση ότι "κρύβει" τους αρμόδιους υπουργούς.

Κόντρα Τσακαλώτου - Γεραπετρίτη

«Ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε όλη τη βία, η οποία όμως προωθήθηκε από της κινήσεις της κυβέρνησης», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος, σχολιάζοντας τις αναφορές του κ. Γεραπετρίτη για το Μεταναστευτικό, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το Ασφαλιστικό. Ζήτησε μάλιστα από τον υπουργό να βαθμολογήσει την κυβέρνηση για τον ανθρωπισμό της, που "έβγαλε τον ΑΜΚΑ από τα παιδάκια" και που τάσσεται υπέρ των κλειστών κέντρων "για να μην υπάρχουν ιώσεις".

Ανταπαντώντας, ο Υπουργός Επικρατείας, είπε ότι «τα σώματα ασφαλείας δεν αποσύρθηκαν. Ολοκληρώθηκε το έργο τους. Ενίσχυσαν τις Ένοπλες Δυνάμεις, που έκαναν τις πρώτες ισοπεδώσεις ώστε να έρθει ο ανάδοχος για το έργο». Όσο για το κομμάτι της βαθμολογίας, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι δέχεται τη βαθμολογία του ΣΥΡΙΖΑ, «δέχομαι και αυτή που μας βάζει ο ελληνικός λαός». Ο κ. Γεραπετρίτης καταλόγισε στον κ. Τσακαλώτο ότι δεν είπε ούτε μια κουβέντα για τους αστυνομικούς που έπεσαν θύματα επίθεσης από μερίδα κατοίκων των νησιών.

Και κόντρα Αστυνομίας – Λιμενικού!

Καταγγελία εις βάρος λιμενικών στην Μυτιλήνη έκανε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, στον Status 107,7, υπάλληλοι του Λιμενικού προέβησαν σε χειρονομίες κατά αστυνομικών, λέγοντας μάλιστα ότι θα καταθέσει και αναφορά στην Εισαγγελία. «Θα πρέπει να ελεγχθούν πολλά πράγματα εδώ…», δήλωσε ο κ. Γερακαράκος, υποστηρίζοντας ότι την ώρα που αστυνομικοί έφευγαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης, λιμενικοί έκαναν χειρονομίες και προσθέτοντας «ας γίνει η έρευνα να δούμε για ποιο λόγο τις έκαναν…» Ο κ. Γερακαράκος είπε ακόμη ότι στα επεισόδια της Τετάρτης, «Χρυσαυγίτες ενώθηκαν με ακροαριστερούς σε κοινό μέτωπο και έδερναν τους αστυνομικούς».

Στον κ. Γερακαράκο, απάντησε με ανακοίνωση του, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναφέροντας «διαψεύδεται κατηγορηματικά σημερινή καταγγελία Προέδρου συνδικαλιστικού οργάνου Σώματος Ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία κατά την σημερινή αναχώρηση στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. από το λιμάνι της Μυτιλήνης, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής προέβησαν σε χειρονομίες εις βάρος τους».

Αποχώρηση των ΜΑΤ από Λέσβο και Χίο

Αναχώρησαν στις 9:00 το πρωί από το λιμάνι της Μυτιλήνης άνδρες της Αστυνομίας (διμοιρίες ΜΑΤ - ΥΜΕΤ) που είχαν μεταφερθεί στο νησί το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προς Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες στην επιταγμένη έκταση στο Καβακλή, όπου σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της κυβέρνησης θα κατασκευασθεί νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

Η αναχώρηση έγινε από τη Μυτιλήνη με το πλοίο «Νήσος Ρόδος» το οποίο εκτάκτως δρομολογήθηκε προκειμένου να μεταφέρει από το νησί τις αστυνομικές δυνάμεις. Με το ίδιο πλοίο θα μετακινηθούν ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα οχήματα, αλλά και τα μηχανήματα του Στρατού, ενώ στις 12:00 το μεσημέρι το ίδιο παρέλαβε από τη Χίο τις αντίστοιχες δυνάμεις.

Σάλος με βίντεο του Μουτζούρη – για “χυδαιότητες” μιλά η κυβέρνηση

Σάλος έχει προκληθεί με ένα βίντεο που δείχνει τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη να συνομιλεί με στέλεχος της κυβέρνησης στο τηλέφωνο και να χρησιμοποιεί προκλητικές εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού και των ΜΑΤ που βρίσκονται στα νησιά για τη δημιουργία κλειστών δομών.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ακούγεται να χαρακτηρίζει «μισθοφόρους του Ερντογάν» τα ΜΑΤ που έσπευσαν στα νησιά.

«Διαβάζω σε σάιτ, ότι είναι οργισμένος ο πρωθυπουργός με τον Μουτζούρη. Ε, λοιπόν κι εγώ σου λέω "να" (σημ: στο σημείο αυτό ο κ. Μουτζούρης κάνει και χειρονομία, δείχνοντας προς τα γεννητικά του όργανα) κι αν είναι οργισμένος ο πρωθυπουργός μαζί μου. Και τι έγινε;» ακούγεται να λέει ο κ. Μουτζούρης.

Πρόσθεσε δε: «Με κάλεσε αύριο, εγώ δεν έρχομαι αύριο. Τι θα μου κάνει; Θα με κλείσει φυλακή; Ας με κλείσει…».

Κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα Μέσα Ενημέρωσης και σχολίαζαν, «Μετά από αυτή τη χυδαία συμπεριφορά δεν έχουμε να πούμε κάτι με τον κ. Μουτζούρη. Θα συνομιλήσουμε με τους υπόλοιπους αυτοδιοικητικούς. Είναι κρίμα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου να είναι σε αυτή την δύσκολη συγκυρία περιφερειάρχης ο κ. Μουτζούρης».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», πρότεινε μεταξύ άλλων για το Μεταναστευτικό, «αντί για τα κλειστά κέντρα, να γεμίσουμε ακατοίκητα νησιά ή παροπλισμένα πλοία».