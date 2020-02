Πολιτισμός

Οι υποψήφιοι για το Βραβείο “Δημήτρης Χορν”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στο θέατρο «Χορν»

Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη θέσπιση του βραβείου «Δημήτρης Χορν» (2001-2020). Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 19:00, στο θέατρο «Χορν» (Αμερικής 10) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το επαμειβόμενο Βραβείο «Δημήτρης Χορν» είναι ο σταυρός που φορούσε ο ηθοποιός, ο οποίος περνάει κάθε χρόνο από τον έναν βραβευμένο στον άλλο, συνοδευόμενος από περγαμηνή. Το βραβείο είναι ετήσιο, επαμειβόμενο και απονέμεται στην καλύτερη ερμηνεία νέου άντρα ηθοποιού κατά την περασμένη θεατρική περίοδο. Το θεσμοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής και το χρηματοδοτεί ο Γιάννης Χορν.

Οι πέντε υποψήφιοι για το «Βραβείο Δημήτρης Χορν» για τη σεζόν 2018-2019, είναι οι ακόλουθοι:

Αυγουστίνος Κούμουλος για τον ρόλο του ως Σκλαβί στο «Σκλαβί» της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου - Σοφίας Πάσχου (Πόρτα)

Έκτορας Λιάτσος για τους ρόλους των Μπέρναρντ, Μπέρναρντ και Μάικλ Μπλακ στο «Ένας αριθμός» της Κάρυλ Τσέρτσιλ, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Γ.Ανδρέου (Bios)

Βασίλης Μαγουλιώτης για το ρόλο του Έριχ στις «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης» του Έντεν Φον Χόρβατ , σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη (Θέατρο Τέχνης- Κάρολος Κουν/ Υπόγειο).

Μιχαήλ Ταμπακάκης για τον ρόλο του Μπίλι στο «Η γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» του Έντουαρντ 'Αλμπι, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη (Θησείον- Ένα Θέατρο για τις Τέχνες).

Γιωργής Τσουρής για τον ρόλο του Γρηγόρη στα «170 τετραγωνικά (Moonwalk)» του Γιωργή Τσουρή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη (Από Μηχανής Θέατρο).

Την εκδήλωση θα ανοίξει ο Σταμάτης Φασουλής. Στο θεσμό του βραβείου θα αναφερθεί ο πρόεδρος της επιτροπής, Κώστας Γεωργουσόπουλος (μέλη της επιτροπής είναι ο Σταμάτης Φασουλής, η Ξένια Καλογεροπούλου, η Λυδία Κονιόρδου και η δημοσιογράφος Αντιγόνη Καράλη).

Ο περυσινός νικητής του «Βραβείου Δημήτρης Χορν», Μιχάλης Συριόπουλος, θα παραδώσει τον χρυσό σταυρό του Δημήτρη Χορν που είχε λάβει κατά την περυσινή βράβευσή του, στον φετινό βραβευθέντα.

Τη συνολικότερη οργάνωση έχουν επιμεληθεί ο Σταμάτης Φασουλής και ο Θεοδόσης Ισαακίδης. Τη βραδιά επιμελείται σκηνοθετικά ο Γιώργος Λύρας.