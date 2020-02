Οικονομία

Κορονοϊός: ομαλή η τροφοδοσία της αγοράς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Τουρισμού, λαμβάνει ήδη μέτρα για τυχόν ακυρώσεις. Μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για περιπτώσεις αισχροκέρδειας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου κι αναφερόμενος στην οικονομική διάσταση των προβλημάτων που επιφέρει ο κορονοϊός, τόνισε μεταξύ άλλων, «είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, την περαιτέρω διάδοση του ιού. Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Υγείας έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για αναστολή όλων των εκδηλώσεων του καρναβαλιού στη χώρα και θα προχωρήσουμε άμεσα στην υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ως κυβέρνηση, βέβαια, αναπτύσσουμε και δράσεις για τις παράπλευρες συνέπειες ενός διεθνούς φαινομένου. Λαμβάνονται, ήδη, μέτρα από το Υπουργείο Τουρισμού. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών μία πρώτη αξιολόγηση για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στην περίπτωση που το πρόβλημα κλιμακωθεί στην Ευρώπη.

Όσο για την αγορά, θέλω να τονίσω ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα τροφοδοσίας σε κανένα αγαθό. Ας μην δημιουργείται, λοιπόν, αγωνία και τεχνητή ζήτηση από τους καταναλωτές. Περιπτώσεις αισχροκέρδειας θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναστολή των καρναβαλικών εκδηλώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς, μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, στη βάση πραγματικών απωλειών που θα προκύψουν.

Ανώτατος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών, συστήνει ψυχραιμία, τονίζοντας ότι είμαστε ακόμη στην αρχή του προβλήματος. «Ως Υπουργείο Οικονομικών, οφείλουμε αφενός να ετοιμάζουμε σενάρια και αφετέρου να δούμε τυχόν βραχυπρόθεσμες ανάγκες στυλ Thomas cook. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει με τυχόν ακυρώσεις στον τουρισμό».

Όπως παρατήρησε στη συνέχεια, «μια οριακή επιβράδυνση στην ΕΕ, θα μας επηρεάσει λιγότερο, λόγω του ότι έχουμε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Παρακολουθούμε με προσοχή τι γίνεται στην ΕΕ». Σε ότι αφορά τις έξτρα δαπάνες που προβλέπει η ΠΝΠ για τον κορονοϊό, ο ίδιος ανώτατος αξιωματούχος θα είχε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δει ακριβώς το κόστος που θα προκύψει.

Ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συστήνει, «Ας δείξουμε ως πολίτες/καταναλωτές ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Η αγορά τροφοδοτείται κανονικά, είναι δεδομένη η επάρκεια των αγαθών και δεν υπάρχει λόγος για πανικό».