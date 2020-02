Αθλητικά

Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο: επιλέχθηκε ο χώρος για την ανέγερση του

Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ειδική μέριμνα για την πρόσβαση στον χώρο των ΑμεΑ. Τι δήλωσαν Πατούλης και Αυγενάκης.

Το θέμα της εξεύρεσης χώρου που θα φιλοξενηθεί το Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, του Υφυπουργού Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη, του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου Ευ. Μπουρνούς, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο Χ. Καλούδη, του Προέδρου της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γ. Φουντουλάκη, του Πρόεδρου του ΕΣΚΑΝ Π. Σκανδαλάκη, της Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ε. Βελγάκη, του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλου και άλλων υπηρεσιακών στελεχών.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου από την Περιφέρεια Αττικής: Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της δημιουργίας του Αθλητικού Κέντρου στο οποίο θα μπορούν να προπονούνται, να αγωνίζονται αλλά και να φιλοξενούνται οι Έλληνες αθλητές με αναπηρία με γνώμονα όχι μόνο το σήμερα, αλλά κυρίως την επόμενη γενιά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις ο χώρος ο οποίος προκρίνεται για την ανέγερση του Αθλητικού Κέντρου ΑμεΑ είναι εκείνος στην περιοχή «Διάκου Μάντρες» στη Ραφήνα. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι συνολικής έκτασης 65 στρεμμάτων και ενδείκνυται για τη δημιουργία του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, καθώς πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Στο χώρο μπορούν να αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, γήπεδα, πισίνα, ποδηλατοδρόμος, ξενώνες, κ.α. Επιπλέον έχει εξασφαλιστεί ιδιωτική χορηγία μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες μελέτες.

Η Περιφέρεια Αττικής θα υποστηρίξει τόσο σε τεχνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο την ανέγερσή των εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Προέδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, Χ. Καλούδης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γ. Φουντουλάκης, έθεσαν ζήτημα ως προς την μετακίνηση των αθλητών στην περιοχή.

Τόσο ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, όσο και ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκης, επισήμαναν ότι είναι κατανοητές οι επιφυλάξεις της ΟΣΕΚΑ και της ΕΠΕ, ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εκτός από τις υπάρχουσες οδικές αρτηρίες, αναμένεται να έχει επεκταθεί μέχρι την περιοχή και η γραμμή του προαστιακού. Μάλιστα, επιπρόσθετα αναφέρθηκε ότι μπορεί να διερευνηθεί και η δυνατότητα εξασφάλισης κατάλληλα διαμορφωμένων οχημάτων «mini bus» με τα οποία θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι το σημείο αυτό διαθέτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα επιτρέψουν την άμεση ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρειαστεί τουλάχιστον μια δεκαετία για να μπορέσει να βρεθεί χώρος που θα φιλοξενηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις για ΑμεΑ. Μάλιστα προτάθηκε από τον υφυπουργό, τα υπηρεσιακά στελέχη να κληθούν στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή προκειμένου να τους ενημερώσουν για το έργο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να βρουν ένα κοινό σημείο συνεννόησης προκειμένου να αξιοποιηθεί μια σημαντική ευκαιρία και να γίνει πραγματικότητα ένα εθνικό όραμα.

«Για την υλοποίηση του στόχου ανέγερσης του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, η Περιφέρεια θα βοηθήσει έμπρακτα. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστούν και οι προϋποθέσεις κατάλληλης και φιλικής προς τα ΑμεΑ πρόσβασης. Το συγκεκριμένο Αθλητικό Κέντρο μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη και του αθλητικού τουρισμού. Η Περιφέρεια συνεργάζεται με τον υφυπουργό Αθλητισμού, την Αυτοδιοίκηση Πρώτου βαθμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να γίνει πράξη η δημιουργία σύγχρονων αθλητικών δομών για άτομα με αναπηρία».

Από την πλευρά του, ο κ. Αυγενάκης δήλωσε ότι πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας. «Στόχος μας είναι να κάνουμε μια νέα αρχή σε θέματα που αφορούν στους αθλητές με αναπηρία οι οποίοι αξίζουν να έχουν τον δικό τους χώρο, που θα μπορούν να προπονούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για κάτι το οποίο οφείλουμε σε αθλητές με περίσσευμα ψυχής, σε αθλητές που τιμούν τη χώρα μας, και φέρνουν διεθνείς διακρίσεις και μετάλλια».

Ο δήμαρχος κ. Μπουρνούς στο πλαίσιο της συζήτησης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μπορεί ο συγκεκριμένος χώρος να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου, στο οποίο θα μπορούν να προπονούνται Έλληνες αθλητές με αναπηρία καθώς και κάτοικοι της περιοχής.