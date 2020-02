Υγεία - Περιβάλλον

Υπάλληλος της Πειραιώς διαγνώστηκε με κορονοϊό

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας, για τα μέτρα που ελήφθησαν, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

H Tράπεζα Πειραιώς ενημερώθηκε σήμερα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ότι ένας εργαζόμενός της στο κτήριο Αμερικής 4 διαγνώσθηκε με τον ιό COVID-19.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σχετικό σχέδιο που είχε ήδη καταρτισθεί από την Τράπεζα για το θέμα σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Δ.Υ.

Εφαρμόζοντας το σχετικό πρωτόκολλο, συγκλήθηκε σύσκεψη με κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. και υλοποιούνται τα ακόλουθα μέτρα για καθαρά προληπτικούς λόγους:

απολύμανση στο κτήριο Αμερικής 4 την Παρασκευή 28/02/2020

εκκένωση του ορόφου του κτηρίου, στο οποίο εμφανίσθηκε το κρούσμα του ιού για τις επόμενες 14 ημέρες.

εργασία από το σπίτι για το διάστημα των 14 ημερών για τους εργαζομένους στον όροφο όπου εμφανίσθηκε το κρούσμα

εφαρμογή των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. www.eody.gov.gr.

Η Τράπεζα Πειραιώς δρα με σταθερό γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ με την εφαρμογή του σχεδίου επιχειρηματικής λειτουργικής συνέχειας, διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της.