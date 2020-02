Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης - πρόεδρος Microsoft: συνέργειες σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές

Τι συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Brad Smith, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνέργειες, που μπορούν να προκύψουν σε πολλούς τομείς, με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και οι δυνατότητες για αυξημένες επενδύσεις στην Ελλάδα, συζητήθηκαν στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Microsoft, Brad Smith, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του Β. Smith έρχεται έναν μόλις μήνα μετά τη συνάντησή τους στο Νταβός, από την οποία προέκυψε ισχυρό ενδιαφέρον σε διάφορα πεδία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στους τρόπους με τους οποίους η Microsoft θα μπορούσε να συμβάλλει στις προσπάθειες ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης και της μετάβασης στην πράσινη οικονομία, μέσω επενδύσεων στη χώρα μας. Συζήτησαν ακόμη για τις δυνατότητες ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και αναβάθμισης της εκπαίδευσης μέσα από καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές.

Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε να ξεκινήσει άμεσα συνεργασία ανάμεσα στη Microsoft και το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα για την Αρχαία Ολυμπία, στο πλαίσιο του παγκόσμιου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Microsoft «AI for Good».

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, συζητήθηκε η προοπτική της από κοινού δημιουργίας προγραμμάτων επανεκπαίδευσης αποφοίτων τριτοβάθμιων Σχολών Θετικών Επιστημών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ψηφιακές τεχνολογίες.

Ο πρωθυπουργός, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, επισήμανε στον πρόεδρο της Microsoft ότι η χώρα μας έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή πολιτικής σταθερότητας, η οποία σε συνδυασμό με τη γεωστρατηγική της θέση και τη δέσμευση της κυβέρνησης για ένα σταθερό πλαίσιο για επενδύσεις την καθιστούν ισχυρό πόλο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά του ο κ. Smith εξήρε το όραμα και την προσήλωση της νέας κυβέρνησης, προσθέτοντας πως η χώρα μας μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις τεχνολογικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.