Αθλητικά

Europa League: αναβολή αγώνα λόγω κυκλώνα!

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την ώρα που είχε προγραμματιστεί ο αγώνας η ταχύτητα των ανέμων θα φτάνει τα 120 χιλιόμετρα στην περιοχή.

Οι Αρχές της Αυστρίας ανέβαλαν τον αποψινό αγώνα ρεβάνς της Σάλτσμπουργκ με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τους «32» του Europa League (27/2, 22:00) λόγω της προειδοποίησης για κυκλώνα στην πόλη.

Μάλιστα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις έκαναν λόγο για ανέμους που θα φτάνουν σε ταχύτητα τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Έτσι ο αγώνας αναβλήθηκε, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η UEFA και ορίστηκε για την Παρασκευή 28/02 στις 19:00.

Η Άιντραχτ έχει το προβάδισμα για πρόκριση στους «16» της διοργάνωση, καθώς είχε νικήσει στην αναμέτρηση της Φρανκφούρτης με 4-1.