Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Νέα μεταβολή των καιρικών συνθηκών αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Το γύρισμα των ανέμων, φέρνει βροχές και μπόρες, χιόνια στα βουνά, κυρίως στα δυτικά, αλλά και λιακάδες με σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, στα βόρεια και από το μεσημέρι στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές και με σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βουνά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, αλλά από το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Θράκη και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -4 (στα ορεινά) έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -3 έως 17 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι, 5 με 7 μποφόρ, που θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς και θα ενταθούν.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το Κορύνεο στη Ροδακινιά - νεκταρινιά - βερικοκιά - κερασιά - δαμασκηνιά.

Ειναι διαδεδομένη και επικίνδυνη μυκητολογική ασθένεια των πυρηνόκαρπων, διότι μπορεί να προσβάλλει όλα τα φυτικά μέρη. Προκαλεί από νεκρωτικές κηλιδώσεις φύλλων, καρπών και βλαστών, μέχρι και νεκρώσεις κλάδων και δένδρων. Η ασθένεια ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό. Οι φυτικοί ιστοί είναι ευπαθείς στις μολύνσεις όλες τις εποχές του χρόνου, με ιδιαίτερα κρίσιμες περιόδους την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Για την προστασία της νεαρής βλάστησης από τον μύκητα συνιστάται ψεκασμός κατά την πτώση των πετάλων με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο. Ο ψεκασμός αυτός θα μπορούσε να συνδυαστεί με εκείνο για τη Φαιά Σήψη (Μονίλια), κάνοντας χρήση μυκητοκτόνου που καταπολεμεί και τις δύο ασθένειες. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: