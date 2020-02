Κοινωνία

Κορονοϊός: Μέτρα για εργαζόμενους και επιβατικό κοινό στα ΜΜΜ

Ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών…

Μέτρα για την προστασία εργαζομένων και επιβατών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη συμμετοχή της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ, μετά τον… ερχομό του κορονοϊού στη χώρα μας

Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε πως σε όλες τις οθόνες των αστικών συγκοινωνιών (σε σταθμούς μετρό, τηλεματική, συρμούς μετρό κτλ) θα επαναλαμβάνονται συνεχώς ενημερωτικά μηνύματα που θα υπενθυμίζουν τα μέτρα προστασίας και προσωπικής υγιεινής, που πρέπει όλοι να τηρούν ως μέτρο προστασίας για να μην εξαπλωθεί ο κορονοϊός.

Ακόμη αποφασίσθηκε από τον ΟΑΣΑ να γίνεται σε ημερήσια βάση η απολύμανση (καθαριότητα) συρμών και οχημάτων με έμφαση σε μπάρες και χειρολαβές, τα οποία οι επιβάτες ακουμπούν συστηματικά, ενώ εντατικοποιούνται τα μέτρα καθαριότητας των σταθμών.

Για προστασία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο ΟΑΣΑ προχωρά άμεσα στην προμήθεια αντισηπτικών (για χρήση μόνο των εργαζομένων) τα οποία και θα τοποθετηθούν σε σταθμούς, εκδοτήρια, γραφεία και όλους τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες.