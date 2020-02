Life

“Μην ψαρώνεις” σε ρυθμούς… αποκριάς (εικόνες)

Τι κοινό έχουν η Κλεοπάτρα και ο Μάρκος Αντώνιος με τον Μανώλη και τη Σάντυ; Ανακαλύψτε το απόψε, στον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στις 21:45, στο 38ο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, «Μην ψαρώνεις:

Ο Μανώλης ξέρει πια πως η Στέλλα του είπε ψέματα για την εγκυμοσύνη της και λίγο πριν πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τον γάμο του, μιλάει με τον Ζαγανιάρη για την παράνομη σχέση του με την Σάντυ που αναγκαζόταν, ουσιαστικά χωρίς λόγο, να κρύβει εδώ και καιρό.

Ο φίλος του τον βεβαιώνει πως τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο, γιατί κατά τη γνώμη του οι εξωσυζυγικές σχέσεις είναι το αλάτι της ζωής κι όλοι αξίζει να ζήσουν μία τέτοια περιπέτεια, παρόλο που η ηθική δεν το επιτρέπει.

Τόσα παραδείγματα υπάρχουν με παθιασμένα ερωτικά τρίγωνα…

Η Ιστορία ζωντανεύει μέσα από δημοφιλείς ερωτικές ιστορίες που άφησαν εποχή και κάνει πράξη την πιο κακή της συνήθεια: Επαναλαμβάνεται!