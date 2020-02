Κοινωνία

Κορονοϊός: στη φυλακή οι… “παράνομοι” καρναβαλιστές

Με φυλάκιση δύο ετών απειλούνται δήμαρχοι, περιφερειάρχες και όλοι οι αποδέκτες της κοινής υπουργικής απόφασης που επιβάλλει τη ματαίωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, «λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας».

Την ΚΥΑ υπογράφουν οι Υπουργοί Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, Βασίλης Κικίλιας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο κείμενο γίνεται επίκληση της Εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Βάση αυτής «καλούνται όλοι οι φορείς, δήμοι και περιφέρειες και λοιποί αποδέκτες του παρόντος, προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως συμμορφωθούν με το περιεχόμενό της», δηλαδή την ματαίωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Τονίζεται ότι «η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονοϊού». Στην συγκεκριμένη παράγραφο, αναφέρεται ότι «όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».