ΕΛ.ΑΣ.: έρευνα για την συμπεριφορά αστυνομικών σε Χίο και Λέσβο

Η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τις καταγγελίες και τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι θα διερευνηθούν συμπεριφορές και γεγονότα που σχετίζονται με τα συμβάντα του τελευταίου τριημέρου στα νησιά της Χίου και της Λέσβου.

Μεταξύ άλλων, υπό εξέταση θα τεθούν καταγγελίες για την στάση αστυνομικών των ΜΑΤ την Τετάρτη στην Λέσβο, στο πλαίσιο των επεισοδίων, στην διάρκεια διαμαρτυρίων των κατοίκων ενάντια στην δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων.

Κυρίως όμως, στο επίκεντρο θα βρεθούν όσα συνέβησαν την Πέμπτη, στο Λιμάνι των Μεστών, στην Χίο, όπου αστυνομικοί με πολιτική περιβολή, αλλά με κράνη, γκλομπ και ασπίδες άρχισαν να κυνηγούν πολίτες, ενώ κάποιοι απο αυτούς έσπασαν πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή έξω απο το λιμάνι.