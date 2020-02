Οικονομία

Εν μέσω “πυρών” πέρασε το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε από τους “γαλάζιους” βουλευτές. Σφοδρές αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση…

Δεκτό και επί του συνόλου έγινε, μετά την ψήφισή του επί της αρχής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.)».

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ για την αρχή του νομοσχεδίου, και επί συνόλου 286 παρόντων βουλευτών, υπέρ ψήφισαν 158 βουλευτές της συμπολίτευσης και κατά 128 βουλευτές της αντιπολίτευσης. Επίσης, στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 47, για την κατάργηση της «13ης σύνταξης», επί 286 παρόντων βουλευτών, υπέρ ψήφισαν επίσης 158 βουλευτές, και κατά 128 βουλευτές.-

Στα βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού αναφέρθηκαν υπουργοί της κυβέρνησης. Για ένα κρίσιμο βήμα “προς τον εξορθολογισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την προσαρμογή του στις συνταγματικές επιλογές της ανταποδοτικότητας, της ισότητας και της βιωσιμότητας” έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στους βασικούς άξονες των αλλαγών αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, σημειώνοντας πως “αφήνουμε πίσω το νόμο Κατρούγκαλου”. Συνέχισε επισημαίνοντας “το νομοσχέδιο διασφαλίζει τις συντάξεις για τα επόμενα 50 χρόνια” και δίνει θετική απάντηση στο ερώτημα των νέων αν θα πάρουν σύνταξη. Έκανε δε λόγο για ένα νομοσχέδιο που “ήρθε για να μείνει” και κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για “κροκοδείλια δάκρυα” και για “μικροψυχία”.

Σφοδρά ήταν τα "πυρά" της αντιπολίτευσης για τις προωθούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε πως η κυβέρνηση καταργεί τη 13η σύνταξη και μίλησε για “τέταρτο μνημόνιο στο ασφαλιστικό”. Πρόσθεσε απευθυνόμενος στην κυβερνητική πτέρυγα πως το «μνημόνιο» αυτό “το φέρνετε εσείς με υπογραφή Βρούτση- Μητσοτάκη και χωρίς να σας πιέζει κανένας Τόμσεν και καμία Λαγκάρντ”.

«Δεν καταργείτε τον περιβόητο Νόμο Κατρούγκαλου, απλά του κάνετε μακιγιάζ. Ζει και βασιλεύει. Απλώς αλλάζει όνομα και τώρα ονομάζεται Νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτση» ανέφερε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Από την πλευρά του ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας εκτίμησε πως η κυβέρνηση έχει ως στόχο «να εφαρμόσει και όχι να καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου». Σε υψηλούς τόνους ήταν η κριτική τόσο από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο όσο και από τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γ. Βαρουφάκη.