Life

Σαπουντζάκη στον ΑΝΤ1: ο Κώστας Βουτσάς ήταν ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος του ελληνικού κινηματογράφου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

H αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε πως γνωρίστηκε με τον Κώστα Βουτσά στη Θεσσαλονίκη και τον αποχαιρέτησε γεμάτη συγκίνηση.