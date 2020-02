Αθλητικά

Κορονοϊός: κανονικά όλοι οι αγώνες του Σαββατοκύριακου

Την απόφαση η οποία ελήφθη μετά από σύσκεψη στο Μαξίμου, γνωστοποίησε ο υφυπουργός Αθλητισμού.

Παρά τις περί αντιθέτου σκέψεις, λόγω κορονοϊού, οι αγώνες του επόμενου Σαββατοκύριακου θα διεξαχθούν κανονικά και με θεατές, σε όλα τα αθλήματα.

Η απόφασή πάρθηκε μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς αποφασίστηκε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη ματαίωση τους.

Την απόφαση γνωστοποίησε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως θα διεξαχθούν κανονικά όλοι οι αγώνες τις επόμενες μέρες. Στο μήνυμά του ο υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρει.

«Κανονικά θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες τις προσεχείς ημέρες. Δεν συντρέχουν λόγοι αναβολής, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθηγητές επιδημιολόγους, λοιμωξιολόγους που συμβουλεύεται καθημερινά το Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής».