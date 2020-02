Κόσμος

ΕΕ: κυρώσεις σε δύο Τούρκους για τις παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δύο διευθυντικά στελέχη της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου (TPAO)…

Στον αντιπρόεδρο (αναπληρωτή γενικό διευθυντή) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου (TPAO), Μεχμέτ Φερού Ακαλίν (Mehmet Ferruh Akalin), και τον αναπληρωτή διευθυντή του τμήματος Εξερεύνησης της, Αλί Τζοσκούν Ναμόγλου (Ali Coscun Namoglu), επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα από την ΕΕ σε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα άτομα αυτά είναι υπεύθυνα ή εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση και την εκτέλεση υπεράκτιων δραστηριοτήτων εξερεύνησης υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες δεν έχουν επιτραπεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο της ΕΕ.

Τα περιοριστικά μέτρα συνίστανται σε ταξιδιωτική απαγόρευση προς την ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, όπως διευκρινίζεται, ενώ προστίθεται πως τα πρόσωπα και οι οντότητες της ΕΕ δεν επιτρέπεται να διαθέτουν κεφάλαια προς τα δύο άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, οι εν λόγω παράνομες γεωτρήσεις δεν έχουν λάβει την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και πραγματοποιήθηκαν από:

α)το σκάφος γεώτρησης Yavuz της ΤΡΑΟ στη χωρική θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2019?

β)το σκάφος γεώτρησης Yavuz της ΤΡΑΟ σε τμήμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από την Κυπριακή Δημοκρατία και οριοθετήθηκε σε συμφωνία με την Αίγυπτο, μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020?

γ)το σκάφος γεώτρησης Fatih της ΤΡΑΟ στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από την Κυπριακή Δημοκρατία, πολύ κοντά στη χωρική της θάλασσα, από τον Νοέμβριο του 2019?

δ)το σκάφος γεώτρησης Fatih της ΤΡΑΟ σε δυτικό τμήμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από την Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ακόμα στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ ότι η ΤΡΑΟ ανακοίνωσε επίσης πρόσθετες σχεδιαζόμενες δραστηριότητες γεώτρησης που θα πραγματοποιηθούν, χωρίς την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το σκάφος γεώτρησης Yavuz της ΤΡΑΟ σε τμήμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από την Κυπριακή Δημοκρατία και οριοθετήθηκε σε συμφωνίες με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2020.

Υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι τον Νοέμβριο του 2019 συνεστήθη πλαίσιο για την επιβολή περιοριστικών μέτρων ως αντίδραση προς τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αφού το Συμβούλιο είχε επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες του και καταδικάσει απερίφραστα τις δραστηριότητες γεώτρησης σε διάφορα συμπεράσματα, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2018 και της 20ής Ιουνίου 2019.