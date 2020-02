Αθλητικά

Ολυμπιακός: “αυτοχειρία” με Μακάμπι

Ο Ολυμπιακός κρατούσε και με τα δυο χέρια το ροζ φύλλο αγώνα μέσα στο Ισραήλ, αλλά τελικά έχασε με δραματικό τρόπο μια τεράστια νίκη.

Ήταν έτοιμος να κάνει την Ευρώπη να μιλά γι’ αυτόν το βράδυ της Πέμπτης (27/2) στο Τελ Αβίβ ο Ολυμπιακός, αλλά εν τέλει μετά από «χιτσκοκικό» φινάλε παραχώρησε τη... δόξα στον Σκότι Ουίλμπεκιν.

Ο Σακίελ ΜακΚίσικ, στο επίσημο αγωνιστικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έπαιξε σαν... έτοιμος από καιρό, πέτυχε 14 πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στις λεπτομέρειες, 71-70, από τη Μακάμπι, στο Τελ Αβίβ, για την 26η αγωνιστική.

Τρεις βολές και ένα τρίποντο από τον Σκότι Ουίλμπεκιν στο τέλος, σε συνδυασμό με λάθος του ΜακΚίσικ στην τελευταία επίθεση των «ερυθρόλευκων» υποχρέωσαν την ομάδα του Πειραιά στη 15η ήττα της, έστω κι αν προηγείτο στο μεγαλύτερο διάστημα της 4ης περιόδου. Ο Ουέιντ Μπάλντγουιν ήταν επίσης εξαιρετικός για τους Πειραιώτες με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Έστω και χωρίς τον βασικό σέντερ του Νίκολα Μιλουτίνοβ, ο Ολυμπιακός έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο Ισραήλ, με τον Μπαρτζώκα να αξίζει εύσημα για την τακτική του απέναντι σε μία ομάδα φαβορί ακόμη και για τον τίτλο!

Για την ομάδα του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Γιάννη Σφαιρόπουλου, ο Σκότι Ουίλμπεκιν πέτυχε 21 πόντους οδηγώντας τη Μακάμπι στην 18η νίκη της και την 4η θέση!

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 39-29, 52-50, 71-70

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Μπράιαντ 13 (3), Ουίλμπεκιν 21 (4), Έισι, Ρέινολντς 4, Καλοϊάρο 8 (2), Χάντερ 9, Αβντίγια 2, Τζάκσον 3 (1), Ντόρσεϊ 9, Κοέν, Στάνταμαϊρ, Ζούσμαν 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ρότσεστι 3 (1), Μπάλντγουιν 13 (1), Πολ 5 (1), Κόνιαρης, Μπάικς 4, Βεζένκοβ 9 (3), Πρίντεζης 8 (1), Παπανικολάου 8, Ρούμπιτ, Έλις 6, ΜακΚίσικ 1

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ρίζικ (Ουκρανία), Βίλιους (Λιθουανία)