Εγρήγορση μετά το τρίτο κρούσμα του κορονοϊού

Έκτακτα μέτρα πρόληψης ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Κλείνουν, προληπτικά, και 3 σχολεία στην Αθήνα.

Σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο στο “Αττικό” νοσηλεύεται η 40χρονη υπάλληλος της Τράπεζας Πειραιώς, που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και αποτελεί το τρίτο κρούσμα στην Ελλάδα.

Τα παιδιά της 40χρονης φοιτούν στο Κολλέγιο Αθηνών, γεγονός το οποίο έθεσε σε επιφυλακή το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της βρίσκεται μαζί με συμμαθητές της από το Κολλέγιο σε εκδρομή στο Λονδίνο. Το κορίτσι είχε ταξιδεύσει με τη μητέρα του στο Μιλάνο, και μετά την επιστροφή στην Ελλάδα, έφυγε για Λονδίνο. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις στη Βρετανική πρωτεύουσα και θα κριθεί αν θα επιστρέψει ή όχι στην Αθήνα.

Ως εκ τούτου, κλειστά θα παραμείνουν αύριο, για προληπτικούς λόγους, το Γυμνάσιο και Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού, καθώς και το Νηπιαγωγείο “Ι.Μ.Καρράς”, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Κλειστό για προληπτικούς λόγους και για τουλάχιστον 14 ημέρες θα παραμείνει και το σχολείο του παιδιού της 38χρονης που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ . Το παιδί είναι το δεύτερο κρούσμα του κορονοϊού.

Μέτρα για την προστασία εργαζομένων και επιβατών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη συμμετοχή της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ.

Παράλληλα, ματαιώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στη χώρα ενώ οι παραβάτες απειλούνται με φυλάκιση έως δύο ετών.

Δύο υπάλληλοι της Βουλής, εν τω μεταξύ, μπήκαν στο μικροσκόπιο των υγειονομικών Αρχών τις τελευταίες ώρες, καθώς εμφανίζουν συμπτώματα και εκφράζονται φόβοι ότι νοσούν απο τον κορονοϊό.

Στην μία περίπτωση, ο υπάλληλος έχει εδώ και ημέρες συμπτώματα, για τα οποία όμως, όπως αναφέρουν πληροφορίες, είχε αδιαφορήσει.

Δείγματα απο τους δύο ασθενείς έχουν ήδη σταλεί για εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα, αναφορικά με το αν πρόκειται για κρούσματα του κορονοϊού ή οι υπάλληλοι πάσχουν από γρίπη.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε ψυχραιμία από τους πολίτες και τους κάλεσε σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων να παραμένουν στο σπίτι τους, να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους γιατρό, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τις Περιφέρειες και τα νοσοκομεία αναφοράς.

Ο Βασίλης Κικίλιας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων (ΠΕΦ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Pharma Innovation Forum (PIF) και του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ). Οι φαρμακοβιομηχανίες διαβεβαίωσαν τον υπουργό ότι υπάρχει επάρκεια φαρμάκων. .

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο. «Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητά μας όλοι να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών (των γιατρών) και θα συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης της κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά. Θέλω να επισημάνω τη σημασία της προσωπικής ευθύνης όλων μας και στο επίπεδο της προσωπικής υγιεινής και στο επίπεδο της συμπεριφοράς στην περίπτωση που κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα. Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι εντολές που έχουν δώσει το Υπουργείο και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι ο πιο μεγάλος αντίπαλος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα ο πανικός.