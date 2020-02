Κόσμος

Reuters: η Τουρκία ανοίγει τα σύνορα της για να περάσουν οι πρόσφυγες στην Ευρώπη!

Η τουρκική αστυνομία, η ακτοφυλακή και οι συνοριακοί φύλακες διατάχθηκαν να σταματήσουν να τους εμποδίζουν, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο.

Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι η Τουρκία αποφάσισε να μην σταματήσει τους Σύρους πρόσφυγες που θα επιδιώξουν να φτάσουν στην Ευρώπη από ξηράς ή θαλάσσης από το Ιντλίμπ.

Η τουρκική αστυνομία, η ακτοφυλακή και οι συνοριακοί φύλακες διατάχθηκαν να σταματήσουν να τους εμποδίζουν, ανέφερε ο Τούρκος αξιωματούχος.

Δύο ώρες κράτησε η έκτακτη σύσκεψη στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ηγέτης του ακροδεξιού Καλού Κόμματος, Μεράλ Ακσενέρ, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο πρόεδρο.

Την ίδια στιγμή 22 Τούρκοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο Ιντλίμπ, μετά από αεροπορική επιδρομή των δυνάμεων του Άσαντ.