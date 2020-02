Πολιτική

Τσελίκ: Η Τουρκία δεν μπορεί πια να συγκρατήσει τη μαζική εισροή προσφύγων

Ανασκεύαση της δήλωσης στο Ρόιτερς, από τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν.

Η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στην τρέχουσα πολιτική της στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά δεν είναι πλέον σε θέση να συγκρατήσει την εντεινόμενη ροή των προσφύγων από τη Συρία, υποστήριξε ο Εμέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

«Η πολιτική της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη, αλλά η χώρα δεν μπορεί πλέον να συγκρατεί τη μαζική εισροή προσφύγων από την Ιντλίμπ στα σύνορά της», τόνισε ο Τσελίκ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο Τσελίκ φάνηκε να προσπαθεί να ανασκευάσει με αυτή την τοποθέτηση δηλώσεις στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τουρκικών κυβερνητικών πηγών κατά τις οποίες η Άγκυρα αποφάσισε μετά την κλιμάκωση στην Ιντλίμπ να επιτρέπει πλέον σε Σύρους πρόσφυγες να περνούν από το έδαφός της προς χώρες της Ευρώπης, αψηφώντας την Κοινή Δήλωση Τουρκίας-ΕΕ για το Προσφυγικό, όπως είναι η επίσημη ονομασία της διμερούς συμφωνίας του 2016.

Νωρίτερα σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχία Χατάι της Τουρκίας έδωσε νεότερο απολογισμό του χθεσινού αεροπορικού βομβαρδισμού για τον οποίο η Άγκυρα κατηγόρησε τις δυνάμεις του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στην επαρχία Ιντλίμπ, λέγοντας ότι σκοτώθηκαν 33 τούρκοι στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.