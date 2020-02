Πολιτισμός

Κώστας Βουτσάς: Σήμερα το “τελευταίο αντίο”

Πλήθος κόσμου συρρέει από χθες στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του «αιώνιου εφήβου».

Φίλοι, συγγενείς και πλήθος θαυμαστών θα πουν σήμερα «το τελευταίο αντίο» στον Κώστα Βουτσά.

Η εξόδιος ακολουθία του «αιώνιου εφήβου» θα τελεστεί στις 11:30 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, σε τάφο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων.

Χθες, Πέμπτη, η σορός του ηθοποιού ετέθη σε λαϊκό προσκύνημα, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον «αιώνιο έφηβο».

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η κόρη του Κώστα Βουτσά, Θεοδώρα.

Ο άνθρωπος που «σκόρπισε» το γέλιο σε πολλές γενιές Ελλήνων, μέσα από τις ταινίες και τις θεατρικές του παραστάσεις, μπήκε στο νοσοκομείο στις 7 Φεβρουαρίου, με λοίμωξη του αναπνευστικού και σημαντική καρδιακή και αναπνευστική δυσλειτουργία.

Οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου υποστηρίχθηκε μηχανικά η αναπνοή του.

Στο επίσημο ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Αττικόν» αναφέρεται πως την 24η Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε σημαντική επιδείνωση της υγείας του, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια.