Υγεία - Περιβάλλον

Ο Γιώργος Σουρβίνος στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό και τα μέτρα προφύλαξης (βίντεο)

Ο Καθ. Κλινικής Ιολογίας και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, εξηγεί ποια είναι τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο και τι πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.