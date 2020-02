Οικονομία

Βρούτσης για κορονοϊό: θα υπάρξουν μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων

Ο Υπουργός Εργασίας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τα μέτρα που ετοιμάζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

«Όλα θέλουν μια σχέση, μια ζυγαριά που θα τα έχει όλα. Ετοιμάζουμε μια απόφαση στο Υπ. Εργασίας», είπε ο Υπ. Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ερωτηθείς για το πλαίσιο στήριξης σε εργαζόμενους που θα κληθούν, λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, να μην εργαστούν επί εβδομάδες, στο πλαίσιο τήρησης των προληπτικών μέτρων για την μη εξάπλωση της νόσου, καθώς και επιχειρήσεων που θα πληγούν στο πλαίσιο των μέτρων αυτών.

«Η ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, θα κοστίσει σε ζημία στις επιχειρήσεις και σε θέσεις εργασίας, όμως δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης κάλυψη από την πλευρά του Κράτους και διότι δεν μιλούμε για ένα γεγονός σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά ευρύτερα στην χώρα», συμπλήρωσε ο κ. Βρούτσης.