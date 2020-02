Υγεία - Περιβάλλον

“Καλπάζει” ο κορονοϊός σε 40 χώρες

Ο νεότερος απολογισμός θυμάτων και κρουσμάτων στην Κίνα. Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Κορεά. Επέκταση του ιού και στη Γερμανία.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 44 νέους θανάτους και 327 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. «Πέρασαν» το φράγμα των 2000 τα κρούσματα στην Κορέα, ενώ 1000 άτομα είναι σε απομόνωση στη Γερμανία.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα το προηγούμενο 24ωρο είναι πάντως μειωμένος σε σχέση με την Τρίτη, όταν καταγράφονταν 433 κρούσματα του COVID-19. Το σύνολο των κρουσμάτων ως σήμερα έφθασε έτσι τα 78.824 στην ηπειρωτική Κίνα, εξαιρουμένων των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο.

Το σύνολο των θανάτων στην ηπειρωτική Κίνα ανέρχεται πλέον σε 2.788, πάντα σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας.

Στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της κρίσης που εγείρει ανησυχίες περί πανδημίας, καταγράφηκαν οι 41 από τους 44 θανάτους. Στην πρωτεύουσά της, την Ουχάν, οι νεκροί ανήλθαν σε 28 χθες Πέμπτη.

Σε «συναγερμό» η Γερμανία –Εκατοντάδες άνθρωποι σε απομόνωση

Τα 32 έχουν φθάσει τα κρούσματα του Covid-19 που έχουν επιβεβαιωθεί στη Γερμανία, ενώ περισσότερα από 1.000 άτομα έχουν τεθεί σε απομόνωση.

Πάντως, 14 από τους ασθενείς που είχαν μολυνθεί από τον ιό στην Βαυαρία έχουν αποθεραπευτεί και έχουν λάβει εξιτήριο.

Στην Βάδη-Βυρτεμβέργη, τα κρούσματα είναι οκτώ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο νοσηλεύεται ένας άνδρας των Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ 20 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό έχουν καταγραφεί στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε καρναβαλική εκδήλωση στην περιοχή Χάινσμπεργκ.

Παρόλα αυτά, επισημαίνουν οι υγειονομικές αρχές του κρατιδίου, ο «ασθενής μηδέν», από τον οποίο μεταδόθηκε αρχικά ο ιός, παραμένει άγνωστος.

Επιπλέον, νέα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Βαυαρία – πρόκειται για άνδρα που ήρθε σε επαφή με Ιταλό – στην Έσση και στο Αμβούργο.

Πέρασαν τις 2000 τα κρούσματα στην Νότια Κορέα

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό έφθασε τους 2.022 στη Νότια Κορέα σήμερα Παρασκευή, καθώς καταγράφηκαν 256 επιπλέον κρούσματα στη χώρα, η οποία έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη εστία της νόσου COVID-19 πέραν της Κίνας, γνωστοποίησαν οι υγειονομικές αρχές.

Στην πλειονότητά τους τα νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην πόλη Ντέγκου, επίκεντρο της επιδημίας στη Νότια Κορέα: ανήλθαν εκεί σε 182. Δεν καταγράφηκε κανένας νέος θάνατος, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό των θυμάτων της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός να ανέρχεται σε 13 νεκρούς, σύμφωνα με τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC).

Ο κορονοϊός έχει εξαπλωθεί σε περίπου σαράντα χώρες σε διεθνές επίπεδο.

Το πρώτο κρούσμα στην υποσαχάρια Αφρική

Ένα κρούσμα του νέου κοροναϊού επιβεβαιώθηκε χθες Πέμπτη στη Νιγηρία, το πρώτο στην υποσαχάρια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας της πολυπληθέστερης χώρας της ηπείρου.

Το υπουργείο Υγείας «επιβεβαίωσε ένα κρούσμα του κοροναϊού στην πολιτεία Λάγκος. Αυτό το κρούσμα που επιβεβαιώθηκε την 27η Φεβρουαρίου 2020 είναι το πρώτο που καταγράφεται από την έναρξη της επιδημίας» πνευμονίας που προκαλεί ο κοροναϊός, διευκρίνισε το ίδιο μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter.