Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: τέταρτο κρούσμα στην Ελλάδα

Ποια ειναι η γυναίκα και σε ποιά περιοχή διαμένει. Είχε ταξιδέψει προσφάτως στην Ιταλία.

Ανακοινώθηκε το τέταρτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας.

Όπως αναφέρεται σχετικά "πρόκειται για μια Ελληνίδα, 36 ετών, η οποία ταξίδεψε πρόσφατα σε πληττόμενη περιοχή της Ιταλίας. Μετά την επιστροφή της, εμφάνισε ήπια συμπτωματολογία. Είναι καλά στην υγεία της και παραμένει σε απομόνωση στο Π.Γ.Ν. “Αττικόν”. Το περιστατικό διεγνώσθη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ".

Πλέον, έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών της γυναίκας, προκειμένου να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα απο τα πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Στις 12:30 συνεδριάζει στο Υπουργείο Υγείας, η Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και αμέσως μετά θα γίνει η τακτική ενημέρωση προς τους ιατρικούς συντάκτες για τις εξελίξεις αναφορικά με το νέο κορονοϊό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΟΔΥ, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Εν τω μεταξύ, οι εξετάσεις που έγιναν το βράδυ σε 4 δείγματα από παιδιά σχετιζόμενα με το νοσηλευόμενο παιδί στο ΑΧΕΠΑ, που ασθενεί από τον κορονοϊό, βγήκαν αρνητικά.