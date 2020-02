Κόσμος

Νερά από σπασμένο αγωγό έκαναν το δρόμο…ποτάμι (εικόνες)

Πλήθος αυτοκινήτων ακινητοποιήθηκε λόγω των νερών που κάλυψαν τα δρόμο.

Από τις οροφές των αυτοκινήτων τους διασώθηκαν οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν σε δρόμο που πλημμύρισε μετά από το σπάσιμο αγωγού νερού.

Ο αγωγός έσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, σε αυτοκινητόδρομο του Χιούστον και οι οδηγοί των οχημάτων εγκλωβίστηκαν στο σημείο.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, διασώθηκαν τρεις άνθρωποι και έγιναν έρευνες για δώδεκα οχημάτων.

Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι, η πλημμύρα προκλήθηκε όταν έσπασε αγωγός κατά τη διάρκεια εργασιών.