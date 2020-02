Παράξενα

Ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο (βίντεο)

Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του μέχρι πρότινος γηραιότερου άνδρα, που «έφυγε» από τη ζωή πριν από λίγες μέρες.

«Ακόμα ένα γεγονός στη ζωή του» χαρακτήρισε ο γηραιότερος άνδρας του κόσμου το γεγονός ότι κατέχει το ρεκόρ.

Ο πρώην δάσκαλος και μηχανικός από τη Βρετανία γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1908.

Ήταν ήδη ο γηραιότερος άνδρας στη Βρετανία, όμως μετά το θάνατου του 112χρονου Ιάπωνα , πήρε την πρωτιά.

Σε δηλώσεις που έκανε ο 111χρονος είπε πως «δεν έχει ιδέα τι έκανε για να αξίζει τη μακροζωία», ενώ απαντώντας στην ερώτηση που ο καθένας θα του έκανε, είπε πως:

«Έτρωγα ό,τι έβρισκα μπροστά μου, δεν ρωτούσα τίποτα».