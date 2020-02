Πολιτισμός

Σε δημοπρασία το πρώτο κόμικ του Flash Gordon

Το κόμικ που δημιουργήθηκε από μολύβι και μελάνι το 1934.

Το πρωτότυπο σκίτσο για το κόμικ Φλας Γκόρντον (Flash Gordon) θα πουληθεί σε δημοπρασία που διοργανώνεται από τον οίκο Profiles in History.

Το σχέδιο από μολύβι και μελάνι από τον Αμερικανό δημιουργό εικονογραφημένων ιστοριών, Άλεξ Ρέιμοντ δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1934 και ο ήρωάς του έγινε ένας από τους σημαντικότερους της ένατης τέχνης. Το κλασικό κόμικ στριπ μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και ενέπνευσε ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, όπως το Star Wars.

Ο οίκος δημοπρασιών Profiles in History ανακοίνωσε ότι είναι η πρώτη φορά που το έργο τέχνης τίθεται προς πώληση.

Στο πρώτο κόμικ εμφανίζεται ο Φλας Γκόρντον να είναι επιβάτης σε αεροπλάνο και στη συνέχεια όμηρος σε έναν πύραυλο που κατευθύνεται προς έναν πλανήτη σε μια πορεία σύγκρουσης με τη Γη.

Το κόμικ Φλας Γκόρντον δημιουργήθηκε ως ανταγωνιστικό της σειράς Μπακ Ρότζερς. Ο Άλεξ Ρέιμοντ, ο οποίος πέθανε το 1956, έχει εγκωμιαστεί για τη δεξιοτεχνία του.

Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει επίσης μια άλλη δημιουργία του Ρέιμοντ, το κόμικ Τζάνγκλ Τζιμ (Jungle Jim) απάντηση στον χαρακτήρα Ταρζάν (Tarzan).