Αθλητικά

Το Clasico θα έχει πέναλτι, αυτογκόλ ή δοκάρι;

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια "Πάμε Στοίχημα", με πολλές επιλογές για όλα τα ντέρμπι.

Τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου θα είναι στραμμένα το βράδυ της Κυριακής (22:00) στη Μαδρίτη. Το μεγάλο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπαρτσελόνα κόβει την ανάσα. Οι δύο μονομάχοι του ισπανικού πρωταθλήματος ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, μετά την ήττα της με 1-0 από τη Λεβάντε. Με νίκη στο Clasico θα ανέβει και πάλι στην πρώτη θέση. Η Μπαρτσελόνα έχει δύο βαθμούς περισσότερους και προέρχεται από τη νίκη με 5-0 κατά της Εϊμπάρ, με τέσσερα γκολ του Μέσι. Αν φύγει αήττητη από το Bernabeu θα παραμείνει στην κορυφή και θα κάνει ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Το Πάμε Στοίχημα συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια με πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα μεγάλα ντέρμπι, για όλες τις διοργανώσεις.

Ο αριθμός των αλλαγών, το πρώτο πλάγιο, το πρώτο φάουλ

Το ισπανικό ντέρμπι θα έχει πέναλτι, αυτογκόλ ή δοκάρι; Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στην ομάδα που θα χάσει πέναλτι, την ομάδα που θα σκοράρει με πέναλτι, τo Over/Under 0,5 και 1,5 δοκάρι, το αν θα σημειώσει μία ομάδα αυτογκόλ.

Περισσότερες από 200 επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για το Clasico, ανάμεσά τους και αυτές για τον αριθμό των αλλαγών, την πρώτη αλλαγή, την πρώτη ομάδα που θα εκτελέσει φάουλ, το πρώτο πλάγιο, το αν θα σκοράρει παίκτης που θα έρθει από τον πάγκο, το αν θα πετύχει κάποιος παίκτης hat-trick.

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για το ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα

Προσφέρονται και τα ακόλουθα 3 συνδυαστικά στοιχήματα:

Λεπτό πρώτου γκολ από το 1’ έως το 15’ και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο

Η Ρεάλ Μαδρίτης Over 1,5 γκολ και τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Μπαρτσελόνα

Ακριβές σκορ 2-0, 2-2 ή 1-3

Κάνεις cash-out όπου κι αν βρίσκεσαι και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα στο ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα και σε όλα τα παιχνίδια, με την ανανεωμένη εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.