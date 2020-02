Πολιτική

Σε διαρκή επικοινωνία με ΕΕ και ΝΑΤΟ η Αθήνα για το μεταναστευτικό

Ο Ερντογάν άνοιξε τα σύνορα και στέλνει μετανάστες, ενώ χάνει έδαφος και στρατιώτες στην Ιντλίμπ.

Η Ελλάδα έχει αυστηροποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη φύλαξη των συνόρων της σε ξηρά και θάλασσα. Μετά τις εξελίξεις στο Ιντλίμπ είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Ο Πρωθυπουργόςεπικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με την Καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ. Στη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε η κατάσταση στην Τουρκία, οι κινήσεις μεταναστών προς τα ελληνικά σύνορα και ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε την Καγκελάριο για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση.

Νωρίτερα τουρκικά Μέσα μετέδωσαν εικόνες περίπου 300 αιτούντων άσυλο, που από την Αδριανούπολη κατευθύνονται προς τα ελληνικά σύνορα, ενώ υπάρχουν πληφοροφίες και για συγκεντρωμένους στα παράλια, που ετοιμάζονται να περάσουν στα ελληνικά νησιά διά θαλάσσης. Ήδη από το πρωί έφτασε στη Μυτιλήνη ένα σκάφος με 15 αιτούντες άσυλο.

Το τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT και ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός NTV μετέδωσαν εικόνες από μερικές δεκάδες ανθρώπους, τους οποίους παρουσίασαν ως μετανάστες που κατευθύνονται προς τα σύνορα με την Ελλάδα.

Το πρακτορείο DHA μετέδωσε ότι περίπου 300 Σύροι, Ιρακινοί ακόμη και Ιρανοί μετανάστες κατευθύνονται προς τα σύνορα στην Αδριανούπολη. Την ίδια πληροφορία μετέδωσε και το πρακτορείο Demiroren.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah, που πρόσκειται στην τουρκική κυβέρνηση, η απόφαση "να ανοίξουν οι πόρτες" από την Τουρκία ελήφθη στη διάρκεια έκτακτου συμβουλίου ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο ίδιο Μέσο αναφέρεται πως οι στρατιωτικές, αστυνομικές και λιμενικές δυνάμεις έχουν εντολή να «μην κάνουν τίποτα» για να συγκρατήσουν τους πρόσφυγες.

To Demiroren πρόσθεσε εξάλλου ότι άλλη ομάδα μεταναστών έχει συγκεντρωθεί στις ακτές των Δαρδανελλίων με σκοπό να περάσουν με βάρκες στην Ελλάδα.

Εξάλλου το TRT μετέδωσε ότι δεκάδες άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν το συνοριακό πέρασμα Καπίκουλε και να εισέλθουν στη Βουλγαρία, όμως οι αρχές εκεί δεν τους επέτρεψαν την είσοδο στο βουλγαρικό έδαφος.

Στον Έβρο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στο ανατολικό Αιγαίο ο Πλακιωτάκης

Με αυστηρότερους ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, αλλά και ψυχραιμία αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση τον ωμό εκβιασμό της Τουρκίας για άνοιγμα των συνόρων. Aνάλογες ανακοινώσεις έκανε και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, που είπε ότι αυστηροποιούνται οι έλεγχοι στα σύνορα της χώρας με την Τουρκία.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έπειτα από σύσκεψη που είχε τις πρώτες πρωινές ώρες με τον υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, αναχωρεί για τον Έβρο, όπου θα επισκεφτεί συγκεκριμένα σημεία της μεθορίου. Έχουν δοθεί εντολές για “λελογισμένη ενίσχυση των δυνάμεων” όπου χρειαστεί. Οι στρατιωτικές δυνάμεις θα συνεργαστούν με την αστυνομία σε ό, τι χρειαστεί προκειμένου το μήνυμα να είναι σαφές και καθαρό όχι μόνο προς την Τουρκία αλλά και προς τους Ευρωπαίους. Η Ελλάδα θα αντιδράσει όπως πρέπει. Έχει τον τρόπο και τα μέσα.

Ενίσχυση υπάρχει και στη θάλασσα, όπου βέβαια η αντιμετώπιση της κατάστασης είναι πιο περίπλοκη.

Τρία νησιά του ανατολικού Αιγαίου επισκέπτεται από σήμερα εκτάκτως ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχο Θεόδωρο Κλιάρη.

Ο υπουργός θα επισκεφθεί αρχικά τη Μυτιλήνη και στη συνέχεια θα μεταβεί με πλοίο ανοιχτής θαλάσσης σε Χίο και Σάμο.

Και στα τρία νησιά ο υπουργός θα επιθεωρήσει τις τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ θα έχει συνάντηση με τα στελέχη του λιμενικού σώματος για το θέμα του προσφυγικού και την καλύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Ήδη με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας οι λιμενικές αρχές και των τριών αυτών νησιών ενισχύονται από σήμερα.