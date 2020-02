Κοινωνία

Κλοπή “μαμούθ” από το Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Τεράστιας αξίας εξοπλισμός εκλάπη από τα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Μία από τις μεγαλύτερες κλοπές στην ιστορία του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου έγινε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στη Νέα Πτέρυγα της Σχολής Χημικών Μηχανικών, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Από εκεί εκλάπη εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως και υπολογιστές, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με καθηγητές του ΕΜΠ, που επικαλείται η «Καθημερινή», οι ληστές έδρασαν με «χειρουργική» ακρίβεια ως προς τα γραφεία και τα εργαστήρια που «χτυπήθηκαν», αφού φαίνεται ότι γνώριζαν πού υπήρχε εξοπλισμός με μεγάλη αξία. Επίσης οι δράστες κατάφεραν, με τη χρήση τροχών, να διαρρήξουν δώδεκα γραφεία και δύο εργαστήρια, χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς αφού η φύλαξη του Πολυτεχνείου είναι ανύπαρκτη.

Καθηγητές, υποψήφιοι διδάκτορες και συνεργάτες – ερευνητές βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς ο εξοπλισμός που αφαιρέθηκε ήταν απολύτως απαραίτητος για τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, πειραμάτων, διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών.

Η Μαρία Κουή, καθηγήτρια του ΕΜΠ χαρακτήρισε ανεπανόρθωτο το πλήγμα, χωρίς δυνατότητα αντιστροφής. «Είμαστε αναγκασμένοι να διακόψουμε μαθήματα, εργαστήρια, ερευνητικά προγράμματα και να αποδεσμεύσουμε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δεν υπάρχει τρόπος αναπλήρωσης του εξοπλισμού, ο οποίος να σημειωθεί αποκτήθηκε αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα τελευταία δέκα έτη... ίσως η συγκεκριμένη κλοπή να αποτελεί τη μεγαλύτερη παραβίαση του ασύλου και της ελευθερίας διακίνησης των ιδεών με αρνητικές συνέπειες για τους φοιτητές μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην Πολυτεχνειούπολη υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταλήψεις κτιρίων από άτομα εκτός του Πολυτεχνείου, ενώ έχουν εδώ και χρόνια κλείσει το βιβλιοπωλείο, το ταχυδρομείο, το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) αφού αποτελούσαν στόχο ληστών σχεδόν σε μηνιαία βάση.

Όπως δήλωσε η κ. Κουή, το ερώτημα είναι πώς σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να αναπτυχθούν, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής αλλά και στα νέα κριτήρια που έθεσε το υπουργείο Παιδείας για τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ.