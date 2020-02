Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Προβληματισμός για τον σκύλο που βρέθηκε θετικός στον ιό

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλοι και γάτες, μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στους ανθρώπους.

Ο σκύλος μίας ασθενούς από τον νέο κοροναϊό στο Χονγκ Κονγκ τέθηκε σε καραντίνα αφού βρέθηκε θετικός στον ιό, ανακοίνωσαν οι αρχές, αν και προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί η ασθένεια μεταδίδεται από τα ζώα συντροφιάς στους ανθρώπους.

Ο σκύλος δεν παρουσιάζει συμπτώματα της ασθένειας, υπογράμμισε το υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Χονγκ Κονγκ.

Όμως «τα δείγματα που ελήφθησαν από τη μύτη και το στόμα του σκύλου βρέθηκαν να περιέχουν μικρά ποσοστά του ιού Covid-19», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ώθησε τις αρχές να διενεργήσουν τεστ στο ζώο.

Οι αρχές πήραν τον σκύλο την Τετάρτη από το σπίτι της ιδιοκτήτριάς του, μιας 60χρονης που είχε βρεθεί θετική στον νέο κοροναϊό μία ημέρα νωρίτερα και πλέον νοσηλεύεται στην απομόνωση.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλοι και γάτες, μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στους ανθρώπους, όμως το υπουργείο του Χονγκ Κονγκ εκτίμησε ότι τα ζώα των ασθενών θα πρέπει να τίθενται σε καραντίνα επί 14 ημέρες.

Στο Χονγκ Κονγκ έχουν καταγραφεί 93 κρούσματα του νέου κοροναϊού και δύο θάνατοι.