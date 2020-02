Κοινωνία

Κορονοϊός: ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά στην Αττική

Τι αναφέρεται στην κοινή απόφαση των Υπ. Παιδείας και Υγείας, αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Αυξάνεται ο αριθμός των σχολείων που κλείνουν λόγω του κορονοϊού στην Ελλάδα, μετά την ανακοίνωση της επιβεβαίωσης για το τέταρτο κρούσμα στην χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36χρονη καθηγήτρια που έκανε ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές και έτσι αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολείων στα οποία φοιτούν. Επίσης, κλείνει ένα νηπιαγωγείο στο οποίο πηγαίνουν τα ανίψια της καθηγήτριας.

Συγκεκριμένα, με κοινή απόφαση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, 28/2, τα παρακάτω σχολεία:

4ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου

4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

11ο Λύκειο Περιστερίου

1ο Πειραματικό λύκειο Αθηνών

1ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

1ο ΓΕΛ Γλυφάδας

19ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου

5ο Δημοτικό Περιστερίου

Ήδη έκλεισαν τρία ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο επαφής μέλους της σχολικής κοινότητας με προσβληθέντα από κορονοϊό.

Στο Κολέγιο Αθηνών φοιτούν τα παιδιά της 40χρονης που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και νοσηλεύεται στο «Αττικόν». Μάλιστα, η κόρη της γυναίκας βρέθηκε σε εκπαιδευτική εκδρομή με άλλους μαθητές του Κολεγίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, πρόκειται για τα σχολεία:

Γυμνάσιο και Λύκειο Κολεγίου Αθηνών

Γυμνάσιο και Λύκειο Κολεγίου Ψυχικού

Nηπιαγωγείο "I. M. KAPPAΣ".