Υγεία - Περιβάλλον

Πιθανή η λειτουργία τριψήφιου αριθμού για τον κορονοϊό

Τι είπε ο Υφυπουργός Υγείας για το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικής τηλεφωνικής γραμμής.

Tο ενδεχόμενο δημιουργίας τριψήφιου τηλεφωνικού αριθμού στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται κυρίως οι ηλικιωμένοι που παρουσιάζουν συμπτώματα που προσομοιάζουν με αυτά του κορονοϊού, άφησε ανοιχτό ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

«Δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση» είπε ο κ. Κοντοζαμάνης με αφορμή σχετική πρόταση του Α"/ Αντιπροέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος επισήμανε ότι οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι είναι δύσκολο να συγκρατήσουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας που έχει δώσει το Υπουργείο.