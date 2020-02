Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

«Καπνός» έγιναν οι δράστες της ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Ληστεία στα ΕΛΤΑ Καισαριανής διέπραξαν το πρωί δύο άγνωστοι με την απειλή όπλων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 9:30, οι δράστες εισέβαλαν στα γραφεία των ΕΛΤΑ, στην οδό Ανδριανουπόλεως, και με την απειλή όπλων ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες. Αμέσως μετά, αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν με μηχανή.

Λίγο αργότερα, η μηχανή, η οποία είναι κλεμμένη, εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.